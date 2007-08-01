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NHL

Jen sezona? Možná ne! Tisíc gólů rozhodně zkusím, hlásí Ovečkin

17. července 13:00

David Zlomek

Pokud v nadcházející sezoně půjde všechno podle plánu, ruská mašina se ještě do starého železa chystat nebude. Alex Ovečkin je otevřený myšlence, že by si svou bohatou kariéru prodloužil o další rok, v hledáčku má totiž obrovskou metu. Pochopitelně ho láká pokořit hranici 1000 nastřílených gólů v základní části NHL.

„Zkusíme to,“ pousmál se Ovečkin pro ruská média. „Všechno ale bude záviset na mé chuti do hokeje a na zdraví. Čas ukáže. Přece jen, s každým dalším rokem je to těžší a těžší.“

Tato slova přicházejí jen necelé dva týdny poté, co Ovečkin po otevření trhu s volnými hráči podepsal s Washingtonem Capitals prodloužení smlouvy o jeden rok. Nadcházející ročník 2025/26 tak bude už jeho dvaadvacátou sezonou v nejlepší lize světa.

Ovečkin, který je už nyní historicky nejlepším střelcem NHL, dosud rozsvítil červené světlo za brankáři v 929 případech. K magické tisícovce mu tak chybí přesně 71 zásahů. Dosáhnout na takové číslo by téměř jistě vyžadovalo minimálně ještě jednu další sezonu po ročníku 2026/27. Vždyť jeho absolutním kariérním maximem je 65 gólů z ročníku 2007/08, kdy mu bylo 22 let. Loni jako čtyřicátník skóroval dvaatřicetkrát.

Sám ruský útočník přiznal, že největší překážkou v honbě za milníkem bude neúprosný zub času „A trénink mě zrovna dvakrát nebaví,“ dodal s nadsázkou.

Během debaty Ovečkin znovu rázně zdůraznil, že jeho hlavním hnacím motorem je zisk dalšího mistrovského prstenu a vyrytí jména na Stanley Cup podruhé v kariéře, nikoliv lov na individuální trofeje. A to ani v případě kombinovaného gólového rekordu Waynea Gretzkyho (základní část + play-off), který činí 1 016 branek. Ovečkin má momentálně na kontě 1 006 kombinovaných tref a na kanadskou legendu ztrácí pouhých deset přesných zásahů.

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