Jednou nohou už byl pryč, nakonec Boeser zůstává ve Vancouveru

Brock Boeser byl už myšlenkami pryč. Po neúspěšných jednáních o nové smlouvě to vypadalo, že se jeho éra ve Vancouveru uzavírá. Hlava říkala: připrav se na změnu. Ale srdce ještě váhalo. A právě v momentě, kdy měl vstoupit na trh volných hráčů, přišel nečekaný telefonát. Canucks znovu otevřeli dveře a on jimi vešel zpět.

„V hlavě jsem byl už fakt nastavený na to, že půjdu jinam,“ přiznal Boeser během hovoru s novináři. „Měl jsem seznam týmů, u kterých jsem si dokázal představit, že by mi sedly. Ale pořád jsem z toho měl divný pocit. A pak zavolali. Na konci dne jsem si uvědomil, že moje srdce je pořád ve Vancouveru. Věřím tomuhle týmu a vím, že trenér Foote může být skvělý. Všechno do sebe zapadlo a jsem fakt nadšený, že zůstávám.“

Boeser se domluvil s Canucks na sedmileté smlouvě v celkové hodnotě 50,75 milionu dolarů. Kontrakt zahrnuje plnou ochranu proti výměně během prvních čtyř let. Ještě před podpisem se ale musel vypořádat s myšlenkou, že jeho čas v týmu je u konce.

„Snažil jsem se si v hlavě přehrát různé varianty, jak bych mohl zapadnout do jiných týmů, ale stejně to ve mně neklapalo. Jenom přemýšlení nestačí. Když pak přišel ten hovor, úplně jsem ožil. Cítil jsem, že to dává smysl. Začal jsem být nadšený, prostě jsem věděl, že to je ono,“ řekl.

Zájem o něj mělo minimálně pět týmů, včetně Winnipegu a Edmontonu. Ale právě v poslední hodině před startem trhu zazvonil telefon. Agent Ben Hankinson volal s novou nabídkou od generálního manažera Patrika Allvina. V tu chvíli se všechno zlomilo.

„Byl jsem zrovna v posilovně a ani jsem se pořádně nedostal k tréninku, jak jsme pořád řešili, co může nastat. Pak mi Ben řekl, že mu volá Patrik. A pak to šlo rychle. Domluvili se, našli společnou řeč. A v tu chvíli jsem Benovi řekl: 'Uzavři to. Chci zůstat.'“

Na rozhodnutí měly vliv i vztahy v kabině. Týmoví parťáci jako Connor Garland a Thatcher Demko na něj v posledních dnech naléhali, aby neodcházel. I to sehrálo svou roli.

Než se ale obě strany znovu našly, bylo třeba srovnat minulost. V březnu, během uzávěrky přestupů, šéf Allvin veřejně přiznal, že nabídky na Boesera nebyly dost dobré. Výrok Boesera zasáhl a měl pocit, že o něj klub nestojí.

Allvin zpětně přiznal chybu. „Omluvili se mi za to, jak to vyznělo. Bylo důležité, že to udělali. Ukázali, že to nebylo o tom, že by mě chtěli odložit. Ale o tom, že ještě věřili, že se domluvíme.“

