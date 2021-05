Jedno z největších vítězství v klubové historii. Panthers utekli hrobníkovi z lopaty

Série mezi Tampou a Floridou zatím naplňuje i ta nejsmělejší očekávání. Je skutečnou oslavou hokeje. Covid opatření na jihu Spojených států nejsou tak přísná, Florida smí plnit halu z poloviny, Tampa dostala povolení navýšit obsazení Amalie Areny na 9500. Atmosféra je skvělá a hráči divákům hlasité povzbuzování vrací.

Po výhrách 5:4 a 3:1 si vezly Blesky domů nejvyšší možný náskok, a přestože nezačaly dobře, nakonec výborně rozehrály i třetí duel. Panteři vedli také díky gólu Radka Gudase brzo 0:2, nakonec ale převzala otěže zápasu Tampa, když obrátila na 3:2 a po čtyřiceti minutách vedla 5:3. Závěr ovšem fantasticky vyšel hostům.

Po necelých dvou minutách třetí třetiny snížil Patric Hörnqvist, tři minuty před třetí sirénou srovnal Gustav Forsling, v prodloužení udržel Floridu v sérii sváteční střelec Ryan Lomberg.

„Mockrát v prodloužení rozhodnou chlapi, od kterých to čekáte nejméně,“ řekl ke klíčové trefě trenér Joel Quenneville. „Jeho nadšení po gólu a vítězství bylo jedno z největších, jaké jsem kdy viděl.“

Šestadvacetiletý Kanaďan z Richmond Hillu v Ontariu se dlouho potloukal jen po nižších soutěžích. Až do prodloužení nevystřelil na bránu, ze všech útočníků Panthers měl nejnižší a jediný jednociferný minutový icetime (9:23). V NHL do začátku této sezóny nemířil do černého a i letos to bylo ve 34 zápasech jen dvakrát. Teď si počínal mazácky. Protáhl se za obranu a přesně trefil k tyči.

Spousta změn v sestavě

Nejen v průběhu zápasu, už před jeho začátkem přitom hráli Panthers o všechno. Joel Quenneville přeházel útoky, nechat sedět Sergeje Brobrovského i železného muže Keitha Yandlea, jenž podle floridských novin není zraněný a zápas nevynechal od roku 2009.

Změny zafungovaly. Chris Driedger pochytal v první třetině všech deset střel domácích. Ve druhé pětkrát inkasoval a střídal. Sam Bennett, znovu vedle Huberdeaua a Tippetta, otevíral skóre. Radko Gudas, Yandleův obvyklý parťák, přidal druhý gól.

Pokud se první třetina hostům povedla, druhá byla tragická. Ze sedmnácti střel zužitkovali jedinou, domácí z dvanácti pět. Do třetího dějství se vrátil na led Bobrovskij a mužstvo podržel. Ve zbytku utkání neinkasoval. Mimochodem, Floridě se na Andreje Vasilevského daří. Panteři mu nastříleli v této sezóně nejvíc gólů, čtyřikrát jej překonali v prvním utkání série. Šest branek inkasoval „Vasy“ letos vůbec poprvé.

„V průběhu sezóny ukázal tenhle tým ohromnou schopnost vracet se do zápasů. Nehraje roli, o kolik prohráváme,“ pochválil spoluhráče Bobrovskij.

Zvraty ve skóre, střídání brankářů i předběžný stav 0:2 na zápasy udělaly z konečného triumfu Floridy velké vítězství. „Jedno z největších v klubové historii a taky první výhru v prodloužení play off od roku 1996,“ připomíná list Miami Herald.

Strhující série tím jen získala na atraktivitě.

