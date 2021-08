Jednička draftu za Buffalo hrát nebude! Power se vrací na univerzitu

Fanoušci Sabres se lepších zítřků asi nedočkají tak rychle, jak by si přáli. Jejich jednička posledního draftu, Owen Power, se totiž rozhodla k velice netradičnímu kroku a pro nadcházející sezonu se místo přesunu do NHL vrací na michiganskou univerzitu.

Když si vás v draftu klub vybere na prvním místě, říká o vás, že jste podle něj nejlepší mladý hokejista na světě. Logicky tak očekává, že se jako nejlepší hráč taky hned začnete projevovat a nabídne vám smlouvu a významnou roli v týmu.

Jenže s letošní jedničkou Owenem Powerem se Sabres domluvili jinak a poprvé po celých patnácti letech se první volba draftu okamžitě nepřesune do NHL. Toto rozhodnutí možná ovlivnily i ne úplně přesvědčivé výkony posledních dvou jedniček Jacka Hughese a Alexise Lafreniera v jejich nováčkovských sezonách.

Zatímco u hráčů jako Connor McDavid či Auston Matthews jsme byli zvyklí, že od prvních utkání vnášeli do svých týmů tak potřebnou bodovou produkci a pohybovali se dokonce kolem průměru jednoho bodu na zápas, Hughes i Lafreniere dosáhli sotva na třetinu.

„NHL je tvrdá soutěž a my nechceme udělat tu chybu, že bychom někoho dostali do situace, že by tu jen šlapal vodu,“ nechal se slyšet generální manažer Sabres Kevyn Adams. „Chceme, aby byl připravený.“

Naposledy zůstala jednička draftu v juniorských soutěží o sezonu déle v roce 2006. Tehdy si St. Louis Blues vybrali na prvním místě hvězdného obránce USNTDP (amerického programu pro největší talenty) Erika Johnsona a mezi jeho případem a situací Owena Powera můžeme najít opravdu hodně paralel.

Johnson se také rozhodl pro studium, respektive vývoj v NCAA, jeho kroky zamířily na University of Minnesota. On i Power jsou navíc oba obránci velice dobrých fyzických parametrů a Johnson se v Powerově věku prezentoval velmi podobným herním stylem.

Někdejší naději Blues rok na univerzitě rozhodně neuškodil, při své nováčkovské sezoně se Erik Johnson prezentoval 33 body v 69 utkáních. Jenže hned další ročník musel celý vynechat kvůli operaci kolena a později začaly na povrch vyplouvat zvěsti o jeho problémech s alkoholem.

Na své první dvě sezony s velkou notou na dresu už pak Johnson nikdy pořádně nenavázal a i vzhledem k tomu, že hned po něm byli zvoleni (v tomto pořadí) Jordan Staal, Jonathan Toews, Nicklas Backström a Phil Kessel, je dnes považován za jednu z méně vydařených prvních voleb posledních dvou dekád. Nezbývá než doufat, že i přes množství podobností se Owen Power touto cestou nevydá...

Pro University of Michigan je návrat hvězdného obránce rozhodně skvělá zpráva, Power navíc není jediný supertalent, který bude oblékat barvy Wolverines i příští rok. Kromě něj se do Ann Arboru totiž vrací také dvojka draftu Matthew Beniers, čtyřka Luke Hughes i pátý zvolený Kent Johnson.

A aby toho nebylo málo, na michigenské univerzitě budou příští sezonu pokračovat také Mackie Samoskevich (24. volba, 2021), Brendan Brisson (29. volba, 2020), John Beecher (30. volba, 2019) a Thomas Bordeleau (38. volba, 2020). Wolverines budou určitě patřit mezi hlavní adepty na titul, který by pro ně byl jubilejní desátý.

