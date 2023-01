Jednička draftu na tribuně! Chytilův parťák je zklamáním, dostává výchovné lekce

Mluvilo se o něm jako o zázračném chlapci, v juniorské QMJHL ohromoval ofenzivními rekordy, sbíral body po hrstech. Když se před dvěma lety stal Alexis Lafrenière jedničkou draftu, nebyl to žádný šok. Co naopak překvapivé je, asi tušíte. Dosavadní výkony frankofonního Kanaďana mezi elitou, tedy v National Hockey League. Navlečen do ikonického dresu newyorských Rangers zaznamenal za 171 zápasů nikterak omračujících 69 bodů.

Dva góly za pět minut.

Kid Line ve složení Lafrenière, Chytil, Kakko umí báječné kousky.

Ale také dokáže být neviditelná. Ostatně opakovaně bylo voláno po jejím roztržení, k němuž také už vícekrát došlo.

Že by za to mohl český šikula Filip Chytil, nejstarší z tria nejblyštivějších útočných nadějí Blueshirts? Ale kdepak, rodák z Kroměříže je naopak z trojice hračiček nejvíc vidět.

Dere se do šancí, střílí, srší z něj touha uspět.

Tak snad Kaapo Kakko? Nezdá se, Fina se skvělou střelou teď na Manhattanu zkouší v elitní lajně.

Momentálně drží Černého Petra právě Lafrenière, s nímž ztratil uznávaný trenér Gerard Gallant trpělivost. „Dostal vícero příležitostí hrát s dobrými kluky, občas mu to šlo, ale jeho výkony jsou nevyrovnané,“ míní.

Lafrenière tak dostal od Gallanta dvě výchovné lekce.

Nejprve byl v zápase s washingtonskými Capitals přeřazen do čtvrté lajny, načež se pro duel s Tampa Bay Lightning do sestavy vůbec nevešel.

Signál je jasný – budíček, chceme od tebe víc!

Lafrenière svede na ledě báječné kousky, opakovaně zaujal zábleskem hokejové geniality, jenže na jedničku draftu toho zatím ukázal zkrátka málo.

Bylo by příkré o něm mluvit jako o jedné z těch nejslabších, jaké dějiny NHL pamatují, a vytahovat jména Naila Jakupova a dalších. Na to je ještě brzo, Jezdci nad Lafrenièrem zdaleka nelámou hůl.

Jen už by newyorský klub, mimochodem ten nejhodnotnější v celé lize, chtěl vidět lepší výsledky. Korespondující s věhlasem organizace i pověstí, která „Laffyho“ provázela.

Lafrenière v této sezoně zatím zapsal 17 bodů (stejně jako Chytil), nicméně jen pětkrát skóroval. V tomto ohledu je z Kid Line nejslabší.

Navíc se dopouští školáckých chyb, především ztrát puku, které mu rozhodně ke kýženému průlomu nepomáhají. V několika případech byla jeho hra spíše alibistická, bez chuti a zápachu, nastaly večery, kdy ani nevypálil na branku.

„Chci, aby byl lepší,“ vyslovuje Gallant přání, které s ním sdílí (nejen) fanouškovská základna. Splní se?

