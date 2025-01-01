Jednička draftu či ruský klenot: TOP 8 nováčků NHL, které sledovat v sezoně 2025/26

30. září 19:00Eliška Faltýnková
Sezona 2025/26 už klepe na dveře a stejně jako v té předešlé se v ní můžeme těšit na několik nových a zajímavých talentů, kteří mají potenciál stát se tváří svých týmů. Nové příběhy se začínají psát právě teď! Kteří nováčci by mohli v příští sezoně zazářit – a třeba i získat Calder Trophy?
Ivan Děmidov, Montreal Canadiens
Pravděpodobně největší pozornost bude upřena na Ivana Děmidova, devatenáctiletého křídelníka z Ruska, kterého si loni na draftu vybrali Montreal Canadiens. Po fantastické sezoně v KHL, kde se stal jedním z nejproduktivnějších teenagerů v historii soutěže, dorazil do zámoří s jasným cílem – stát se tváří přestavby Canadiens.
Jeho kreativita, šikovné ruce a schopnost rozhodovat zápasy mu už vysloužily přirovnání k největším hvězdám NHL. Sezonu s největší pravděpodobností začne v elitní šestce a na první přesilovkové formaci. Pokud se rychle adaptuje na severoamerický hokej, bude jedním z hlavních favoritů na Calder Trophy.
Jimmy Snuggerud, St. Louis Blues
Americký útočník Snuggerud je možná oproti Děmidovovi méně okázalý, ale o to efektivnější. V univerzitní soutěži patřil k nejlepším střelcům a Blues si od něj slibují, že tuto roli převede i do NHL. Jeho silnou stránkou je nekompromisní zakončení a schopnost najít si prostor v útočném pásmu.
Ochutnávku toho, co může do NHL přinést, ukázal mladík z hokejové rodiny už v loňské sezoně. V základní části nastoupil k sedmi utkáním a zaznamenal 1+3, stejnou porci zápasů odehrál v play off s bilancí 2+2. Pokud dostane příležitost v prvních dvou formacích a šanci na přesilovkách, může být velmi platným hráčem.
Zeev Buium, Minnesota Wild
Dalším jménem na radaru je zadák s izraelskými kořeny Zeev Buium, který byl minulý rok společně s Colem Hutsonem nejproduktivnějším obráncem NCAA. Ve 41 utkáních nasbíral 48 bodů (13+35). Zároveň jako by přitahoval úspěchy – doma má titul pro šampiony NCAA, dvě zlaté medaile z mistrovství juniorů a po jednom zlatu z mistrovství do osmnácti let a seniorského mistrovství světa. To je na devatenáctiletého mladíka úctyhodná sbírka.
Minnesota Wild potřebuje kreativitu na modré čáře a Buium by mohl být tím pravým hráčem. Skvěle čte hru, dokáže přesně rozehrát a podporovat útok. Navíc se umí výborně popasovat s vysokým tlakem. Ve Wild by si letos mohl vybojovat místo v druhé formaci a na přesilovkách.
Sam Rinzel, Chicago Blackhawks
Jednadvacetiletý obránce je dalším výrazným produktem americké univerzitní ligy, kde si vybudoval pověst všestranného a spolehlivého hráče. Za University of Minnesota v poslední sezóně zaznamenal 10 gólů a 22 asistencí ve 40 zápasech. Rinzel vyniká především svou výškou a fyzickou hrou, rychlým bruslením a schopností bezpečně přecházet do útoku, díky čemuž dokáže ohrozit soupeřovu branku.
Že je připravený udělat ve své kariéře další krok ukázal už v závěru sezóny 2024/25, kdy odehrál za Chicago devět zápasů a připsal si pět asistencí. Svými výkony nadchnul fanoušky i odborníky a právem se tak na něj těší v nadcházející sezóně. Rinzel by se měl stát klíčovou součástí mladého jádra týmu a přinášet energii i stabilitu do obranné formace.
Zayne Parekh, Calgary Flames
Už ve svém premiérovém utkání v NHL na konci loňské sezony ukázal, proč kolem něj panuje takový rozruch – hned v prvním (a zatím jediném) zápase totiž vstřelil gól. Ještě stále není jisté, zda se devatenáctiletý obránce Parekh dostane na listinu hráčů pro úvodní zápas Calgary Flames. Vzhledem k tomu, s jakou sebejistotou vletěl do přípravných zápasů, se to ale jeví jako vysoce pravděpodobné – a navíc, juniorka už by pro něj byla malá.
Minulý rok nasbíral v OHL trojciferný počet bodů. Absolutně dominoval. Mezi obránci měl největší počet gólů, asistencí i bodů. Dostal se také do All Star týmu všech kanadských juniorek dohromady. Jeho hra je rychlá, odvážná a divácky atraktivní. Nebojí se riskovat a podporovat útok. Není pochyb, že Parekh se může stát jednou z největších hvězd svého ročníku.
Jaroslav Askarov, San Jose Sharks
Ruský gólman Askarov byl dlouho považován za budoucí hvězdu. Po letech čekání a sbírání zkušeností nyní konečně přichází jeho chvíle. San Jose Sharks se nacházejí v přestavbě, a proto mu pravděpodobně dají hodně prostoru ukázat, co v něm je. Pokud se rychle sžije s rolí jedničky, může se stát jedním z největších příběhů celé sezony.
V loňské sezoně patřil v AHL mezi nejlepší gólmany, příležitost dostal také v hlavním týmu Sharks. Odchytal 13 utkání během kterých ukázal svůj potenciál špičkového gólmana. Bude však muset prokázat velkou konzistenci a psychickou odolnost, protože Sharks nebudou patřit mezi nejpevněji bránící týmy.
Ryan Leonard, Washington Capitals
Je velmi snadné zamilovat si Leonardovu hru. Kombinuje v ní rychlost, neutuchající energii, tvrdost a ofenzivní dovednosti. V NCAA se zapsal do historických tabulek, když během dvou po sobě jdoucích sezon nasbíral více než 30 gólů, což se naposledy podařilo Camu Atkinsonovi v sezonách 2009/10 a 2010/11. Posbíral také několik individuálních ocenění.
Dvakrát reprezentoval USA na juniorských šampionátech, kde výrazně pomohl k zisku dvou zlatých medailí a byl oceněn jako nejužitečnější hráč turnaje. Capitals od něj očekávají, že přinese energii a produktivitu do jejich útoku.
Matthew Schaefer, New York Islanders
Jako jednička letošního draftu se automaticky ocitá pod drobnohledem a fanoušci ho už teď vidí jako kandidáta na Calder Trophy. Jenže realita může být trochu složitější. Schaefer oslavil osmnácté narozeniny teprve tento měsíc a patřil mezi vůbec nejmladší hráče letošního draftu – kdyby se narodil o dva týdny později, musel by čekat až do roku 2026.
To ovšem neznamená, že by mu chyběl talent. Naopak – Schaefer je elitní bruslař a hráč s mimořádným hokejovým IQ. Jen možná ještě bude potřebovat čas, než bude schopen své dovednosti naplno přetavit do NHL. Minulý rok ho trápilo zdraví. Nejdříve kvůli nemoci vynechal začátek sezony a následně se zranil na juniorském mistrovství – zlomenina klíční kosti jej připravila o druhou polovinu sezony. V OHL tak stihl odehrát pouze 17 zápasů, v nichž nasbíral 22 bodů (7+15).
Další mladíci, které se vyplatí sledovat:
Berkly Catton, Seattle Kraken
Sam Dickinson, San Jose Sharks
Rutger McGroarty, Pittsburgh Penguins
Alexandr Nikišin, Carolina Hurricanes
Gabe Perreault, New York Rangers
Matt Savoie, Edmonton Oilers
