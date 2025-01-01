Jednička draftu 2006 pověsila brusle na hřebík, Johnson končí po 17 sezónách v NHL kariéru

2. října 17:13Jakub Ťoupek
Eric Johnson, rodák z Bloomingtonu v Minnesotě, byl původně draftován St. Louis Blues v roce 2006 jako první v pořadí z programu United States National Team Development. V polovině své třetí sezóny v klubu, v roce 2011, byl ale Johnson poslán do Colorada, kde se stal oblíbencem fanoušků, a právě tam také ukončil svoji bohatou kariéru.
Johnson strávil dalších 13 sezón v Denveru, než před sezónou 23-2024 podepsal smlouvu s Buffalem jako volný hráč. V roce 2024 byl v den uzávěrky přestupů vyměněn do Philadelphie. Poté, co v létě 2024 znovu podepsal smlouvu s Flyers, byl opět v den uzávěrky vyměněn zpět do Avalanche, kde odehrál poslední zápasy své hokejové kariéry.
Zkušený obránce v minulé sezóně odehrál za Flyers a Avalanche celkem 36 zápasů, v nichž zaznamenal 2 góly a 3 asistence, přičemž průměrně strávil na ledě 14:35 minut za zápas. Během své bohaté kariéry zaznamenal 95 gólů a 253 asistencí v 1023 zápasech základní části. V play-off pak přidal dalších 57 utkání s bilancí 5+8.
Na mezinárodní scéně stihnul několikrát reprezentovat Spojené státy, mimo jiné i v rámci zisku stříbrné medaile na Zimních olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010. Nyní odchází do hokejového důchodu s 25. nejvyšším počtem odehraných zápasů mezi obránci amerického původu v historii NHL.
Johnson a Bryan Berard jsou jedinými obránci narozenými v USA, kteří byli v draftu NHL vybráni jako celkově první. Erik byl také jediným obráncem draftovaným na prvním místě v rozmezí 17 draftů (1997-2013). Celkově byl Johnson teprve šestým obráncem se statusem jedničky draftu, který odehrál více než 1000 zápasů.
Sedmatřicetiletý Johnson je již dlouho oblíbencem fanoušků v Denveru, kde strávil 14 ze svých 17 sezón v nejlepší hokejové lize světa. Jeho nejznámější moment se však pravděpodobně odehrál mimo ledovou plochu. Po průvodu na oslavu vítězství Colorada v Stanley Cupu vedl dav a zpíval píseň „All the Small Things“ od skupiny Blink-182. To zanechalo v srdcích fanoušků jedny z nejkrásnějších vzpomínek spojenými se ziskem Stanley Cupu.
Ve svém závěrečném prohlášení poděkoval organizacím, spoluhráčům, trenérům, členům personálu, rodině, přátelům a samozřejmě fanouškům. „Vaše vášeň učinila každý okamžik nezapomenutelným,“ řekl Johnson.
Jeho první zápas v NHL byl za St. Louis 4. října 2007 proti tehdejším Phoenix Coyotes. Při debutu dokonce přihrál na gól Keitha Tkachuka. Phoenix tento zápas zvládl a vyhrál 3:2. Na výhře se asistencemi podíleli i Radim Vrbata a Martin Hanzal.
Svůj poslední zápas základní části odehrál za Colorado 13. dubna v Anaheimu. Vstřelil gól do prázdné branky, který byl jeho posledním. Johnson také odehrál dva zápasy v sérii prvního kola proti Dallasu, kterou Avalanche prohráli v sedmi zápasech.
„Hokej je můj život a jsem vděčný za každou vteřinu,“ řekl Johnson. „Těším se na to, co bude dál, a vždycky si budu vážit této cesty.“
