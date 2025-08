Jednání o Bedardově smlouvě stojí. Měl by předvést víc, myslí si expert

Jednička draftu 2023 vstupuje do posledního roku nováčkovského kontraktu. S ohledem na hvězdný status, jemuž se Bedard dlouhodobě těší, by to měl být důvod okamžitě mu vypálit osmiletou mega smlouvu, zatím je ale ticho po pěšině.

V klubu jsou zřejmě ochotni počkat. A hokejista rovněž. Nadcházející sezóna bude klíčová nejen pro Bedarda, ale pro celou organizaci Chicaga. Tým má za sebou těžkou sezónu 2024-25 a nyní pod vedením hlavního trenéra Jeffa Blashilla zahajuje novou éru.

Bedard byl nedávno spatřen, jak trénuje ve Vancouveru, odkud pochází. Parťáky mu dělají Macklin Celebrini, draftová jednička loňského roku, a další hráči. Odhodlání pořádně se připravit mladíkům rozhodně neschází.

Frank Seravalli, jeden z nejcitovanějších insiderů NHL, nabídl svou vizi ohledně jednání o nové smlouvě: „Pochybuju, že Blackhawks prodlouží Bedarda před začátkem sezóny. Ani z jeho strany nevím. U Blackhawks nevím, jestli se chtějí hnát dopředu, dokud neuvidí skutečně pořádnou hodnotu a příležitost.“

Bedard nasbíral v první sezóně 61 bodů (22+39) v 68 zápasech. O část ročníku ho připravila zlomená čelist. Druhou sezónu odehrál komplet, v 82 zápasech nasbíral 67 bodů (23+44). Zdánlivě solidní produktivita ale nemůže zastřít celkové trápení.

Bedard byl v Chicagu druhý nejhorší v +/-, neměl stabilní pozici, prohrával buly, měnili se kolem něj spoluhráči. Začátkem března si Hockey News dali tu práci a spočítali, že se super talent se do té doby ocitnul v 36 různých kombinacích svého útoku.

Nová smlouva? Bedard si určitě může říct o pořádný balík, ale před tím by měl potvrdit, že si ho doopravdy zaslouží. „Chci vidět víc ve smyslu, že je Bedard připravený na úroveň NHL. Prostor pod stropem není problém, ale Chicago musí opravdu chtít tu dohodu uzavřít,“ dodává Seravalli.

