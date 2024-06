Jedna ruka na poháru? Není hotovo, ani omylem, ví dobře Florida

Floridu dělí od Stanley Cupu jediné vítězství. Každý z hráčů ale řekl v podstatě totéž poté, co ve čtvrtek ve třetím utkání finále porazili Edmonton 4:3 a ujali se vedení 3:0 v sérii. Nikdo to nechce zakřiknout, byť mají Panthers jednu ruku na poháru.

„Práce ještě neskončila,“ řekl Sam Bennett. „Celá naše mysl se teď soustředí na regeneraci a přípravu na další zápas. Máme před sebou spoustu práce.“

Ale určitě ne víc než doteď. Všechno začalo už v minulé sezoně, kdy se Florida po strastiplné základní části dostala do finále, kde padla v pěti zápasech. Do kempu před touto sezonou přišli Panthers s pocitem sebevědomí, protože věděli, že mají na to, aby vyhráli, pokud budou hrát správným způsobem, zůstanou zdraví… Teď vyhráli šestkrát za sebou a krok je dělí od nesmrtelnosti.

„Hrát v těchto zápasech je vždycky hrozná zábava,“ dodal útočník Carter Verhaeghe. „Náš tým to miluje.“

Stejně jako výhry. Ta další se přidala v noci, kdy Panthers uzmuli vítězství na ledě soupeře. Příběh zápasu byl vlastně příběhem celé série. Brankář Sergej Bobrovskij předvedl velké množství zákroků. Jeho spoluhráči hráli důrazně v obraně, nutili soupeře k chybám a využívali je. Ve druhé třetině se ujali vedení 4:1 a ve třetí třetině si ho udrželi.

„Každý z nás ví, že obrana byla a je na prvním místě. Všichni chápeme systém, vzájemně si pomáháme, a to je to, co potřebujete k úspěchu,“ pochvaloval si Bennett.

Centr Aleksander Barkov, kapitán, nechtěl pochopitelně po zápase o poháru mluvit.

„Samozřejmě to máme na dosah, ale nemyslíte na to,“ řekl. „Nemůžeme na to myslet. Jediné, co musíme dělat, je brát to jako jeden okamžik po druhém. Právě teď si musíme užít tohle vítězství. Víme, že jsme dnes bojovali opravdu hodně, a proto jsme dosáhli dobrého vítězství. Teď si to užijeme. Zítra se musíme zotavit a připravit se na zápas. To je vše. Nikdy nepředbíhat.“

