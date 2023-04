Jedna noc, dvě tisícovky! Velký milník zapsal Pavelski a Giroux

Chtělo by se říct, že se to moc nestává. Ono se to ale nestává vůbec! V noci na úterý se totiž poprvé v historii stalo, že by dva hráči v jeden hrací den dosáhli na hranici tisíce bodů. V centru dění byly dvě z největších tváří ligového dění v posledních letech – Joe Pavelski a Claude Giroux.

Všechno se to stalo během pár minut. Claude Giroux si připsal dva body v první třetině utkání Ottawy proti Carolině, a dosáhl tak tisícovky bodů v kariéře. Nedlouho po Girouxovi se k němu přidal i Pavelski.

„Dnes se tu sešla snad celá rodina,“ usmíval se Giroux. „Takže je to výjimečné, je tu moje žena, moji dva kluci i rodiče. Je to vážně skvělé.“

Giroux během dvanácti minut dokázal vstřelit gól a následně zapsat primární asistenci u branky Tima Stützleho. Hned poté, co Němec vstřelil gól, naskákal celý tým Senators na led – ne snad proto, aby přál Stützlemu, ale kvůli Girouxovi.

„Nějakým stylem jsem se snažil udržet emoce, ale věděl jsem, že se to stane, že všichni kluci přijdou na led. Ale v momentě, kdy se tak stalo, to dolehlo úplně. Výjimečný moment,“ dodal Giroux.

Claude Giroux gets 1000 with the fam in the building. You love to see it! pic.twitter.com/iOVwjTlo5E — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) April 11, 2023

Živo bylo i v Dallasu, kde měl Pavelski tisícovce blíž. Do utkání proti Red Wings totiž šel s 999 body na kontě.

„Člověk to tak trochu bagatelizuje, protože na to opravdu nechce myslet,“ popisoval Pavelski. „Pokud si to připustíte k tělu, trochu vás to vyřadí ze hry. Ale když to tam spadlo, byl to dobrý moment. V tu chvíli to procítíte.“

Na tisícovku dostáhl jediným možným způsobem – tolik typickým. Pochopitelně šlo o teč před bránou, v čemž je mistr.

„Jak jinak,“ usmíval se trenér Dallasu Peter DeBoer. „Kdybyste měli zvolit tradiční gól Joea Pavelskiho, tak by vypadal přesně takhle. Je příhodné, že to byl jeho tisící bod.“

I Pavelskiho spoluhráči také ihned vyskákali ze střídačky, aby mu pogratulovali. „Jakmile jsem viděl, že to padlo do brány, tak jsem se ani nestihl otočit a kluci už byli na ledě. Byla to sranda,“ řekl Pavelski.

Giroux a Pavelski se stali desátým a jedenáctým aktivním hráčem, kteří dosáhli hranice 1000 bodů. Připojili se tak ke skupině, v níž jsou Sidney Crosby, Alex Ovečkin, Patrick Kane, Jevgenij Malkin, Anže Kopitar, Eric Staal, Steven Stamkos, Patrice Bergeron a Nicklas Backstrom.

The magical moment Joe Pavelski notched his 1,000th @NHL Point ???? pic.twitter.com/VUPgimDkWW — x - Dallas Stars (@DallasStars) April 11, 2023

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+