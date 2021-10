Jediný neočkovaný hráč Devils? Blackwood je nerozhodný, váhá kvůli zdraví

Aktuálně je očkování nejen hráčů National Hockey League velkým tématem. Hokejisté mají možnost volby, nicméně pro ty, kteří na vakcínu nepřistoupili, bude minimálně nadcházející ročník složitější. V týmu New Jersey je takový muž jen jeden – brankář Mackenzie Blackwood.

Už dříve oznámilo vedení Devils, že až na jednoho člena mužstva jsou všichni očkovaní. Zmíněný hráč nyní sám poskytl rozhovor pro média, aby svou situaci objasnil. Tím jedincem je čtyřiadvacetiletý gólman Mackenzie Blackwood.

„Mám pár zdravotních starostí a důvodů, proč se tím zabývám a rozhoduji se déle. Chci si jen ověřit pár věcí a nespěchat na to,“ řekl rodák z Thunder Bay. „Ještě jsem se nerozhodl ani pro jednu variantu. Beru si čas navíc.“

Paradoxně to byl právě Blackwood, který se stal prvním nakaženým hráčem Ďáblů v uplynulém ročníku. A rozhodně to pro něj nebylo jednoduché, s koronavirem tehdy dost zápasil.

Sám Kanaďan prozradil, že se jej vloni držely symptomy přibližně tři týdny, navíc jeho astma ještě celou léčbu o něco ztížilo. První příznaky pociťoval po třetím utkání sezony a podle svých slov se opět cítil normálně až někdy kolem druhé poloviny ročníku.

Byť je v kabině jediným neočkovaným, setkal se s podporou od spoluhráčů. A to i přes to, že někteří s jeho rozhodnutím nesouhlasí. „Mám štěstí, že mám skvělé spoluhráče, kteří vás vždy podporují, ať už souhlasí, nebo nesouhlasí s tím, co se právě děje. Jsem vděčný za podporu kolem mě. Je skvělé vidět podporu a trpělivosti, ačkoliv se tím prokousávám pomaleji,“ dodal.

Pochopitelně má možnost zůstat neočkovaný, každopádně čekají jej omezení v rámci covidového protokolu NHL. Pakliže se nic nezmění, Blackwood nepomůže New Jersey při zápasech na ledě kanadských soupeřů.

Devils čeká v zemi javorového listu devět představení. To první je naplánováno na začátek prosince, kdy svěřenci trenéra Lindyho Ruffa vyzvou Winnipeg.

