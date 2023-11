Jediný gól? Hraju strašně, kaje se Bučněvič

To, že výsledky St. Louis nebudou žádná hitparáda, se tak nějak čekalo. Nicméně víc se rozhodně čekalo od ruského útočníka Pavla Bučněviče. Ví to i on sám, dokonce se v rozhovoru s médii sám zkritizoval.

"Jsem prostě hrozný. Od začátku sezony hraju strašně. Nevím, co na to říct," řekl po prohře svého týmu 2:5 s Winnipegem. "Kluci mi vytvářejí šance, ale nedokážu je zakončit. Nevím. Doufám, že jeden tam prostě padne. Musím hrát lépe a pomoci týmu. Teď nic nevytvářím, týmu nepomáhám. Musím najít cestičku, jak se k tomu dostat."

Bučněvič má v tomto ročníku na kontě jeden gól a tři asistence v devíti zápasech. Jeho jediný gól padl ke konci října proti Jets v přesilovce, což je doposud jediný gól Blues v sezoně při početní výhodě.

Oproti minulé sezoně se jedná o opravdu velký pokles. V ročníku 2022/23 byl Bučněvič s 26 góly a 67 body druhým nejlepším hráčem Blues. Kde je tedy problém? Nedaří se mu střelecky, brzdí ho nejhorší procentuální úspěšnost střelby v kariéře, a sice 5,3 %.

"Snažím se být pozitivní, ale je těžké být pozitivní, když hrajete takhle," pokračoval Bučněvič. "Ode mě se očekává něco jiného. Snažím se tvrdě pracovat, snažím se pomáhat, ale teď to nestačí. Musím být lepší."

Buchnevič působí v St. Louis už třetí sezonu. Blues ho získali v létě 2021 z New York Rangers výměnou za útočníka Sammyho Blaise a volbu ve druhém kole draftu. V každé ze svých prvních dvou sezon u Blues měl Rus průměr více než bod na zápas. Musí se dát dohromady, smlouvu má ještě na tuto a příští sezonu – bere bezmála šest milionů dolarů.

Není ale sám, kdo se v modrém dresu trápí. Kevin Hayes má jen pět bodů, Colton Parayko dva a například klíčový obránce Torey Krug se krčí na spodku týmového bodování s jednou asistencí.

