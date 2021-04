Jedenáct zápasů NHL: Tři utkání před půlnocí, pokračují i souboje o čelo tabulky

Víkendový program National Hockey League nabídne svým příznivcům hned jedenáct zápasů. Do akce se tradičně dostane i několik českých zástupců a hned několik z nich bude možné sledovat ve velmi atraktivní čas.

Bohatý program začne třemi duely, které odstartují před půlnocí středoevropského času.

V 19:00 se na domácím ledě v odvetě s Pittsburghem představí čeští legionáři z Bostonu. Bruins stále postrádají gólmana Tuukku Raska, v brankovišti by se tak měl představit Jaroslav Halák, kterému bude krýt záda Dan Vladař. Proti stojí rozjetí Tučňáci, kteří zvítězili v posledních pěti zápasech v řadě.

Druhou brzkou bitvu obstarají hokejisté Tampy Bay a Detroitem, tedy dva celky v diametrálně odlišné situaci. Zatímco Bolts budou v noci hájit čelo tabulky, Red Wings patří k celkům ze spodní části tabulky, konkrétně se nachází na osmadvacátém místě.

Atraktivní bitvu slibuje i střetnutí Nashvillu s Chicagem. Oba celky na tom jsou zcela totožně – osmatřicet odehraných zápasů, devětatřicet bodů na kontě. Navíc jsou na hranici postupu do play-off, vítěz utkání tak poskočí (v případě Predators zůstane) v elitní čtyřce.

Nemáte dost? Po půlnoci je naplánováno ještě dalších osm zápasů.

Buffalo se po mizerné sérii snaží udržet v lepších kolejích. Parta kolem kapitána Jacka Eichela si po výhře nad Philadelphií připsala další bod, když prohrála s Rangers po prodloužení. V noci mají možnost porážku svému soupeři vrátit.

Ostrované se potkají s Letci z Philadelphie již pošesté v rámci této sezony. Také Ostrované mají v noci šanci dotáhnout se na první místo ligy, které s dvoubodovým náskokem hájí Tampa Bay. To Flyers vyhráli pouhé dvě utkání z posledních sedmi a před finální fází základní části nejsou v optimální formě.

Jeden bod za vedoucími Lightning pak jsou hokejisté Caroliny. Ti se mohou spolehnout na kvalitní brankáře v čele s Alexem Nedeljkovicem, jenž byl vyhlášen nováčkem uplynulého měsíce. Dallas je v Centrální divizi předposlední, nicméně se čtyřmi zápasy k dobru a pouhou pětibodovou ztrátou na postupovou příčku.

Překvapení letošní sezony i nadále pokračuje ve výborných výsledcích. Florida může po tomto hracím dni vést celou ligu. Velkou váhu má toto utkání ale také pro soupeře z Columbusu. Blue Jackets se totiž snaží držet krok s Chicagem a Nashvillem, s nimiž bojuje o poslední vstupenku do play-off.

Do akce se dostanou také zástupci Kanadské divize. Montreal se i přes odložené zápasy drží na čtvrtém místě a jelikož má o pět odehraných klání méně, než Winnipeg a Edmonton, může se dokonce posunout až na druhou příčku. To Ottawa zaznamenává další neúspěšnou sezonu v rámci přestavby kádru a její šance na postup do vyřazovací části jsou mizivé.

Napínavá situace se rýsuje na západě. Colorado bude hájit první místo v divizi proti St. Louis. Bluesmani pak nahání Arizonu v boji o čtvrté místo. Vypadá to tak, že právě o to se svede největší bitva, jelikož první tři celky začínají solidně odskakovat.

Vegas proti Minnesotě, asi málokdo by před sezonou tipoval, že na začátku dubna budou oba celky tabulkovými sousedy. Wild patří mezi ligová překvapení a v případě vítězství v základní hrací době budou už jen dva body právě za Rytíři.

Program uzavře kalifornské derby mezi Los Angeles a San Jose. Oba rivalové se potkají podruhé ve dvou dnech, předešlé střetnutí ovládli poměrem 3:0 Žraloci, které musí těšit stoupající forma mnohými odepisovaného gólmana Martina Jonese. Kings mají šanci se bodově znovu dotáhnout právě na San Jose.

19:00 Boston Bruins – Pittsburgh Penguins

19:00 Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings

21:00 Nashville Predators – Chicago Blackhawks

01:00 Buffalo Sabres – New York Rangers

01:00 New York Islanders – Philadelphia Flyers

01:00 Carolina Hurricanes – Dallas Stars

01:00 Florida Panthers – Columbus Blue Jackets

01:00 Montreal Canadiens – Ottawa Senators

03:00 Colorado Avalanche – St. Louis Blues

03:00 Vegas Golden Knights – Minnesota Wild

04:00 Los Angeles Kings – San Jose Sharks

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+