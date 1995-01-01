Jeden úkol vyřešen, nový na stole. San Jose musí chystat další balík

31. července 13:00David Zlomek
San Jose Sharks ve středu definitivně otřásli hokejovým trhem. Podpis pětileté smlouvy s Macklinem Celebrinim na 94 milionů dolarů, která s platností od sezony 2027/28 představuje nejvyšší roční průměr v historii NHL, byl klíčovým momentem pro další roky organizace. Tím ale letní ofenziva generálního manažera Mikea Griera zdaleka nekončí.
Pozornost vedení se nyní plynule přesouvá k dalšímu ofenzivnímu klenotu. Útočník Will Smith má před sebou poslední rok nováčkovského kontraktu a příští léto se může stát chráněným volným hráčem. Grier si ho ale chce uvázat na dlouhé roky dopředu. „Smitty je rozhodně jedním z těch, které bychom si rádi pojistili dlouhodobou smlouvou,“ prozradil Grier novinářům.
Šéf ze San Jose potvrdil, že probíhá aktivní dialog jak se Smithem, tak s dalším nadějným hráčem Collinem Grafem. Grier ale zároveň dává najevo, že vedení nebude panikařit, pokud podpis neklapne okamžitě.
„Uvidíme, jak se to vyvine, ale rozhodně je to součást našeho plánu. Pokud to ale se Smithem hned nevyjde, budeme v pohodě. Vyřešíme to v průběhu sezony, nebo zkrátka až příští rok v létě,“ dodal s klidem generální manažer.
Zatímco nyní zatěžuje Smith klubovou pokladnu naprosto minimální částkou 950 tisíc dolarů, na ledě odvádí práci superhvězdy. V uplynulém ročníku zaznamenal v 69 zápasech parádních 59 bodů (24 gólů a 35 asistencí). Hladce tak navázal na svou první rok, ve kterém během 74 duelů posbíral 45 bodů.
Za situace, kdy platový strop NHL raketově stoupá, čeká na tohoto střelce velká smlouva. Experti odhadují, že by se roční průměr mohl hravě pohybovat kolem 10 milionů dolarů ročně.