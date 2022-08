Jeden musí z kola ven. Odnese to Hill?

Tři slušní gólmani? To znamená bolehlav pro trenéry i generálního manažera. Jeden bude muset z kola ven. Podobnou situaci nyní řeší v San Jose, kde se na jednom smetišti sešli hned tři kohouti. Vše nahrává tomu, že odejít bude muset Adin Hill.

Jasnou jedničkou by měl být Kaapo Kahkonen. Ten přišel v průběhu sezony výměnou z Minnesoty a zaujal natolik, že si v létě vysloužil nový dvouletý kontrakt. Navíc je mu stále teprve šestadvacet let, tudíž je pro Sharks velmi perspektivní.

Zbývá tak dvojice Adin Hill a James Reimer. Oba mají smlouvu na jeden rok, navíc s velice podobným platem, který se pohybuje kolem 2,2 milionů dolarů. Je tak jasné, že držet oba dva je pro kalifornskou organizaci zbytečné.

Velkou roli v rozhodování bude hrát rozhodně poslední sezona. Zatímco čtyřiatřicetiletý veterán Reimer má za sebou velice slušnou sezonu, Hill nedokázal zůstat zdravý a odchytal pouze dvacet pět zápasů.

Dle zámořských zdrojů by však měl být po zdravotních útrapách, kterého ho v posledních třech měsících sezony pustily pouze do jediného utkání, plně připraven zaujmout na tréninkovém kempu.

Otázka je, v jakém týmu to bude. Očekává se totiž Hillův odchod, a to i přes to, že zájemci nabízeli za Reimera druhé kolo draftu, zatímco hodnota Hilla má být maximálně čtvrté kolo.

Kdo by mohl patřit mezi zájemce? Vyloženě se nabízí Vegas, které přišlo o Lehnera a bude potřebovat někoho, kdo má kvality NHL. Dvojku potřebují také v Arizoně, pro Hilla by šlo o známé prostředí. Na vývin situace se čeká také v Dallasu nebo Vancouveru.

