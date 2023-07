Jeden draft skončil, druhý už se řeší. Kdo bude příští jedničkou?

Není to dlouho, co vyvrcholila mánie okolo Connora Bedarda definitivním stvrzením jeho přesunu do Chicaga. V nadcházejícím roce podobný generační talent chybí a boj o celkovou jedničku draftu do NHL tedy zůstává otevřený.

Favorit – Macklin Celebrini (Ú, Kanada)

Celebrini si podmanil letošní ročník USHL: se 46 góly byl jejím nejlepším střelcem a s 86 body nejproduktivnějším hráčem. To vše stihl v 50 utkáních, zaslouženě tedy byl zvolen hokejistou sezony. Navíc zazářil i na mezinárodní scéně: na MS U18 ovládl bodování Kanady (bilance 6+9 ze sedmi utkání). Je tu ale háček! Start příštího ročníku, který stráví na prestižní univerzitě v Bostonu, zřejmě vynechá kvůli rekonvalescenci po operaci ramena.

Hlavní vyzyvatel – Cole Eiserman (Ú, USA)

Nejnovější draftové prognózy sice Eisermana řadí až na druhé místo, na mezinárodní scéně však výše zmíněného Celebriniho zatím pokaždé předčil: a to jak v kategorii U17, tak na posledním světovém šampionátu osmnáctek, kde Eiserman v sedmi zápasech nasázel devět branek a pomohl USA ke zlatu. Obecně je považovaný za nejlepšího kanonýra dostupného na příštím draftu.

USA now leads 11-3 over Canada Red. Cole Eiserman has a hat-trick and has tied Alex Ovechkin for the all-time goal-scoring record with 12. #WorldU17 pic.twitter.com/ijH7uGKoBZ — Steven Ellis (@SEllisHockey) November 13, 2022

Černý kůň – Aron Kiviharju (O, Finsko)

Kdyby tento článek vznikal loni, jako favorit by byl uvedený právě Kiviharju. V prognózách draftu od té doby sice trochu klesl, někteří odborníci ho nyní uvádějí až na konci první desítky, stále ale není ze hry o celkovou jedničku. Záležet bude hlavně na potřebách daného týmu: zda bude chtít posílit útok, nebo raději defenzivu. Kiviharju hrál už letos, a to poměrně stabilně, v nejvyšší finské soutěži, současně vyčníval na Hlinka Gretzky Cupu i MS U18. Týmy z NHL by však mohla lehce odradit jeho – na obránce podprůměrná – výška: měří 178 centimetrů.

Tajný trumf – Ivan Děmidov (Ú, Rusko)

Matvej Mičkov příštího draftu? Nejspíš ano. O Děmidovi někteří dokonce říkají, že je ještě lepší než Mičkov. Problémem je, že absolutně chybí porovnání s mezinárodní špičkou. Naposledy startoval na Hlinka Gretzky Cupu v srpnu 2021 – a tam, i když byl druhým nejmladším hráčem turnaje, sbíral bod na zápas. O jeho talentu svědčí rovněž to, že už v letošní sezoně nakoukl do KHL.

Ivan Demidov is an absurd hockey player. Probably the best Russian prospect I've ever seen ?#2024NHLDraft pic.twitter.com/Y1Ay2iHH5E — Dylan Griffing (@GriffingDylan) July 3, 2023

Další adepti

Zatímco letošní ročník draftu NHL se nesl ve znamení útočníků, za rok to může být přesně naopak. Kromě výše zmíněného Kiviharja se do první desítky počítá s Kanaďany Samem Dickinsonem a Henrym Mewsem, Američanem Colem Hutsonem a šanci – a to dokonce až na pódium – by mohl mít Bělorus Arťom Levšunov, který zaujal v juniorské USHL svou dominantní two-way hrou.

Mezi útočníky mohou pomýšlet hodně vysoko třeba kanadský centr Berkly Catton, finský rychlík Konsta Helenius, švédský šikula Alexander Zetterberg a nečekaně i zástupce norského hokeje Michael Brandsegg-Nygård.

Česká želízka

Rovnou na první desítku hodlá aspirovat plzeňský Adam Jiříček, mladší bratr Davida, který byl šestkou draftu v roce 2022. Očekává se, že letos v Plzni odehraje kompletní extraligovou sezonu, což by mu mohlo v očích skautů hodně pomoct. Aktuálně se jeho jméno v souvislosti s draftem skloňuje na pomezí druhé a třetí desítky.

Dobře našlápnuto na úspěch na draftu mají také exchomutovský bek Dominik Badinka a olomoucký talent Tomáš Galvas. Mezi útočníky patří k českým želízkům především urostlý Adam Jecho nebo plzeňský Adam Titlbach.

