Je za ním sázkařská ostuda, přesto chce desítky milionů. Senators ale váhají

27. září 12:00

David Zlomek

Spekulace o nové smlouvě mezi Ottawou Senators a útočníkem Shanem PIntem během léta jen tiše probublávaly, teď ale začínají nabírat na obrátkách. Podle posledních informací by si čtyřiadvacetiletý centr mohl říct o částku, která překvapí i ty největší optimisty.

Insider Frankie Corrado v pořadu TSN 1200 uvedl, že Pintova cena začíná na 7 milionech dolarů za sezonu a může jít ještě výš. To je výrazně nad dosavadními projekcemi. Analytici z AFP Analytics odhadovali, že dlouhodobý kontrakt by měl vyjít kolem 5,9 milionu za rok, u kratší „bridge“ smlouvy dokonce jen na 4,5 milionu.

Pokud by Senators kývli na částku přes 7 milionů, stal by se Pinto čtvrtým nejlépe placeným útočníkem v týmu, a to přesto, že ještě nikdy nepřekročil hranici 40 bodů v sezoně.

Důvodem může být rostoucí platový strop. Když Pinto před dvěma lety podepisoval dvouletou smlouvu na 7,5 milionu, jeho cap hit zabíral 4,26 % týmového rozpočtu. Při sedmimilionové roční gáži by to bylo zhruba 6 % už ve druhém roce nové smlouvy a dál by podíl klesal. Přesto jde o odvážnou sázku, zvlášť když produktivita amerického centra zatím nenaznačuje status hvězdného tahouna.

Pinto má za poslední tři sezony odehráno 193 zápasů s bilancí 50 gólů a 99 bodů. Část ročníku 2023/24 ale proseděl kvůli suspendaci za porušení pravidel o sportovním sázení, což mu ubralo na důvěryhodnosti. V jediném dosavadním play-off nasbíral v šesti duelech jen dva body, byť s průměrem téměř 20 minut na ledě.

Generální manažer Steve Staios i sám Pinto tvrdí, že jednání jsou pozitivní a že existuje vůle se dohodnout. Ale čas běží a pokud nedojde k dohodě, čeká obě strany za rok arbitráž.

