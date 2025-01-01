Je za ním sázkařská ostuda, přesto chce desítky milionů. Senators ale váhají

27. září 12:00David Zlomek
Spekulace o nové smlouvě mezi Ottawou Senators a útočníkem Shanem PIntem během léta jen tiše probublávaly, teď ale začínají nabírat na obrátkách. Podle posledních informací by si čtyřiadvacetiletý centr mohl říct o částku, která překvapí i ty největší optimisty.
Insider Frankie Corrado v pořadu TSN 1200 uvedl, že Pintova cena začíná na 7 milionech dolarů za sezonu a může jít ještě výš. To je výrazně nad dosavadními projekcemi. Analytici z AFP Analytics odhadovali, že dlouhodobý kontrakt by měl vyjít kolem 5,9 milionu za rok, u kratší „bridge“ smlouvy dokonce jen na 4,5 milionu.
Pokud by Senators kývli na částku přes 7 milionů, stal by se Pinto čtvrtým nejlépe placeným útočníkem v týmu, a to přesto, že ještě nikdy nepřekročil hranici 40 bodů v sezoně.
Pinto má za poslední tři sezony odehráno 193 zápasů s bilancí 50 gólů a 99 bodů. Část ročníku 2023/24 ale proseděl kvůli suspendaci za porušení pravidel o sportovním sázení, což mu ubralo na důvěryhodnosti. V jediném dosavadním play-off nasbíral v šesti duelech jen dva body, byť s průměrem téměř 20 minut na ledě.
Generální manažer Steve Staios i sám Pinto tvrdí, že jednání jsou pozitivní a že existuje vůle se dohodnout. Ale čas běží a pokud nedojde k dohodě, čeká obě strany za rok arbitráž.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.