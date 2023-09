Tim Stützle má od sebe i od jeho Ottawy Senators velká očekávání. Nejen proto, že je tým opět o něco lepší, ale také proto, že vstupuje už do své čtvrté sezony v NHL. Stal se z něj lídr týmu, na jehož produktivitu se mohou spoluhráči spolehnout. Potvrdí to v této sezoně?

Jednadvacetiletý útočník bude chtít jistě navázat na to, že v minulé sezoně vyhrál bodování týmu a vytvořil si kariérní maximum, když v 78 zápasech vstřelil 39 gólů, přidal 51 asistencí a získal 90 bodů (19. místo v NHL). Senators skončili s 86 body, což bylo nejvíce od sezóny 2016/17 a o 13 bodů lepší výsledek než v ročníku 2021/22.

Po rušném létě, během něhož Ottawa získala Vladimira Tarasenka či Dominika Kubalíka spolu s brankářem Joonasem Korpisalem, se tak postup do play off poprvé od roku 2017 jeví jako reálný cíl.

"Asi bych souhlasil," přiznal Stützle. "Zpočátku, když jsem do Ottawy přišel, bylo play off opravdu vzdálené. Teď si myslím, že děláme spoustu kroků správným směrem, a je prostě znát, že jsou vyřazovací boje každým rokem blíž a blíž. Jsme teď opravdu dobře věkově složení, máme velkou šanci být dobří. Teď je čas ukázat to našim fanouškům a něco jim vrátit. Čekají na to už dlouho."

Ani on sám není žádným nováčkem. Bude vstupovat do čtvrté sezony. "Uteklo to docela rychle,“ přiznává. „Už se těším, až se vrátím do Ottawy a pustím se do práce. Řekl bych, že od loňska jsem se hodně zlepšil a teď jde jen o to, abych byl konzistentní, byl každý rok dobrý a pomohl týmu vyhrát těžké zápasy."

K tomu by měl pomoct i Vladmir Tarasenko. Hvězdný střelec by se mohl objevit v jedné lajně právě se Stützlem.

"Je to velká posila,“ libuje si Němec. „Přivést hráče, jako je on, bylo opravdu, opravdu dobré. Tarasenko je skvělý hráč. V lize zažil pocit vítězství. Myslím, že to je velmi důležité. Ví, jak vyhrávat zápasy. Ví, jak vyhrát Stanley Cup, což je jedna z nejtěžších trofejí, které se ve sportu asi dají vyhrát. Je skvělé, že ho máme."

Share on Google+