Je tohle konec kariéry? Voráček míří do Arizony

Když na podzim zpráva o špatném stavu zdraví Jakuba Voráčka obletěla hokejový svět, ihned se objevily obavy, jestli si český útočník ještě někdy zahraje. Zatímco on to tehdy nechtěl vyloučit, realita je možná jiná. Columbus ho totiž posílá do Arizony.

Co to znamená? Stačí se podívat do nedávné historie. Arizona se za poslední roky stala pohřebištěm smluv. Stačí vzpomenout na Mariána Hossu, Pavla Dacjuka nebo naposledy Sheu Webera.

Jakub Voráček přerušil sezonu poté, co se ozvaly příznaky po četných otřesech mozku. Zvítězil rozum, a tak sezonu nelámal přes koleno a oznámil, že se chce dát prvně úplně dohromady.

Vše ale nasvědčuje tomu, že kariéra je u konce. Columbus očividně nechce, aby mu překážel Voráčkův osmimilionový plat v příští sezoně. Právě po ní stávající kontrakt vyprší.

„Voráčkova kariéra je pravděpodobně u konce,“ potvrzuje i novinář zabývající se Columbusem Aaron Portzline.

Jak tedy vypadá nejpravděpodobnější scénář? Poté, co se uskutečnila výměna Voráčka a šestého kola draftu za gólmana Jona Gilliese, zůstane Voráček na listině dlouhodobě zraněných.

Jelikož se neočekává jeho návrat do hry, zůstane na seznamu i celou následující sezonu. Následně mu skončí smlouva.

Columbus si uvolnil místo pod platovým stropem, Arizona zase „za nic“ dostala draftový výběr. A Jakubu Voráčkovi dle všeho smutně končí jeho báječná kariéra.

