Je to zničující! Ottawa končí, ale fanoušci našli zpátky hrdost

Sezona 2024/25 byla pro Ottawu cestou, na kterou fanoušci čekali osm dlouhých let. Emoce, energie, návrat hrdosti – i přes vyřazení v prvním kole od Toronta to byl ročník, který se zapsal hluboko do srdcí nejen hráčů, ale i celého města.

Poslední večer v kanadské metropoli, přestože skončil porážkou 4:2, nepůsobil jako konec. Byl to spíš oslavný závěr kapitoly, která přinesla novou naději. Když by se fanoušci před sezónou zeptali, zda by vzali šestizápasovou bitvu v play-off jako výměnu za roky frustrace, odpověď by byla jasná. „Jo, bolí to. Ale tohle byla výjimečná sezóna,“ řekl Thomas Chabot s upřímností. „Od tréninkového kempu až sem – každý z nás šel naplno. Každý věřil v plán.“

A bylo to vidět. Tkachuk po závěrečné siréně jen těžko skrýval slzy: „Je to zničující. Ale zároveň… vím, že všechno se děje z nějakého důvodu. Tohle nás posune dál.“

Fanoušci to cítili stejně. A dali to najevo. Standing ovation v čase porážky, jméno kapitána skandované ze všech stran. „Uvědomil jsem si, jak hluboko mě to všechno zasáhlo. Jak moc pro nás znamenají. Chtěli jsme to udělat pro ně,“ přiznal Tkachuk.

Zázrak, že Senators nesmazali ztrátu 0:3 v sérii, se sice nekonal – ale to, co zanechali, bylo snad ještě cennější, Ottawa byla konečně brána vážně. Trenér Travis Green viděl sérii jako vyrovnanou bitvu: „Rozhodovaly detaily. Milimetry.“

Tahle sezona byla i o tom, co přijde dál. Tkachuk, Stützle a Sanderson ukázali, že jsou připraveni vést. Všichni tři pod dlouhodobými smlouvami, všichni pod 25 let. K nim se přidali mladíci jako Pinto, Greig nebo Kleven – všichni zvládli tlak prvního play-off s hlavou nahoře.

S výjimkou Clauda Girouxe, který bude volným hráčem, by měl tým udržet kompletní jádro. Generální manažer Steve Staios navíc disponuje zhruba 18 miliony dolarů pod platovým stropem – a má prostor doplnit to, co v sérii chybělo: pravá strana obrany a další střelec.

Travis Green to shrnul výstižně: „Cíl není jen dostat se do play-off. Cíl je vyhrát Stanley Cup.“ Jedno je jisté – Ottawa znovu dýchá hokejem. A celé město to ví. „To, co se tu dělo posledních pár týdnů… to byla jízda. A jestli půjdeme někdy dál? To bude teprve šílenství,“ usmál se David Perron.

