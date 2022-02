Je to tady, Eichel nastoupí už proti Coloradu! Hrát může díky vegaskému kapitánovi

Když začal Jack Eichel minulý týden trénovat v zeleném dresu, byl to jasný signál – debut za Zlaté rytíře je blízko. Americká superhvězda totiž dostala od lékařů požehnání chodit do osobních soubojů. V té chvíli jsme si na NHL.cz zaspekulovali, že by si bývalý kapitán buffalských Sabres mohl odbýt premiéru proti Coloradu. A skutečně k tomu dojde, Eichela čeká stylový první start za Vegas, coby lídr elitní formace se postaví Avs, jednomu z nejlepších klubů NHL.

V posledních dnech se řešilo především to, kudy pro Golden Knights vede cesta jak Eichela aktivovat z listiny dlouhodobě zraněných hráčů.

Nakonec řešení nabídlo obnovené zranění zad Marka Stonea. Kanaďan s céčkem na dresu byl zapsán na LTIR a s ním také jeho lukrativní smlouva se stropovou zátěží 9,5 milionu dolarů.

Eichelovi tedy nic nebrání, aby v noci ze středy na čtvrtek naskočil v T-Mobile Areně a poprvé od vyvzdorovaného listopadového přestupu si zahrál za Zlaté rytíře. Operovaná krční páteř drží, komplikace spojené s platovým stropem pominuly.

Proti Avalanche se Eichel představí velmi pravděpodobně po boku Maxe Paciorettyho a Jevgenije Dadonova. Tuze zručných parťáků, byť ruského šikulu trápí nevyrovnanost výkonů.

Nastoupit napoprvé proti Coloradu?

Pro pětadvacetiletého centra bude taková výzva opravdovým křtem ohněm. Ale pokud ve Vegas chtějí mít Eichela co nejdříve v top formě, nedávalo smysl jeho premiéru odkládat. Vždyť s týmem bruslí už od 11. ledna.

Nadšení vegaských fanoušků z jeho startu samozřejmě brzdí obavy o Stonea. Pustí jej bolavá záda v této sezoně ještě do hry? Naskočí do play-off po vzoru Nikity Kučerova? Samé otázky. A odpovědi? Vyhýbavé.

Stone má za sebou vyšetření u šesti odborníků a generální manažer Kelly McCrimmon podotkl pouze toto: "V tuto chvíli není v takovém stavu, aby mohl pomoct našemu týmu. Jeho zdraví je každopádně naší nejvyšší prioritou."

Eichel se v barvách Golden Knights pokusí rozšířit svou bilanci 139 branek a 216 asistencí. Zažil už dvě sezony, v nichž sbíral přes bod na zápas. Stále má pověst jednoho z nejtalentovanějších hokejistů na světě.

I Stone umí být produktivní. Navzdory zdravotním trablům zvládl v této sezoně 28 bodů. A to ve stejném počtu duelů. „Za náš mančaft dýchá,“ ví McCrimmon.

Teď je na Eichelovi, aby si vysloužil podobné hodnocení.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+