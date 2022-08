Je to oficiální! Nečas podepsal na dva roky

To, o čem se v posledních dnech hodně hovořilo, se nakonec stalo skutečností. Poté, co generální manažer klubu otevřeně promluvil o tom, že jednání jsou na dobré cestě, český útočník skutečně podepsal.

I přes slabší ročník bylo víceméně jasné, že si Hurricanes budou chtít Nečase udržet. Zvolili i velmi oblíbené řešení, tedy tzv. překlenovací kontrakt.

Nečas podepsal smlouvu na dva roky. V tom prvním dostane 2,5 milionu dolarů, v tom dalším 3,5 milionu dolarů. Suma sumárum šest milionů celkově, tři miliony jako průměrný roční plat.

Během dvou sezon musí Nečas ukázat, že je stále tím výbušným útočníkem, který fanoušky v Carolině nejednou zvedl ze sedaček. Sice i po konci čerstvě nové smlouvy bude chráněným volným hráčem, avšak kdyby neukázal dostatečný progres, ublíží hlavně sám sobě a svému dalšímu kontraktu.

Povzbuzujícím faktorem by mohl být i odchod Vincenta Trochecka. Zkušený centr totiž míří do New Yorku, Nečas by se tak z křídla mohl vrátit právě na svou oblíbenou pozici do středu útoku.

„Martin je dynamický mladý tvořič hry. Má v sobě výjimečnou kombinaci rychlosti a šikovnosti. Myslíme si, že se může jenom zlepšovat,“ řekl k podpisu Don Waddell, generální manažer Hurricanes.

