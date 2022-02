Je to oficiální! Montrealu budou pomáhat Lecavalier a Bobrov

V posledních dnech je kolem nejhoršího týmu ligy pořádně rušno. Že to zní paradoxně? Možná. Nicméně Canadiens se snaží otočit chod organizace, a tak jsou potřeba všechny nástroje. Po výměně trenéra přichází i další změna ve funkcionářských složkách. Montrealu bude nově pomáhat Nick Bobrov a Vincent Lecavalier.

Bobrov v posledních šesti letech velel evropskému skautingu u Rangers. Už v New Yorku působil s Jeffem Gortonem, současným prezidentem hokejových operací Montrealu. Bobrov bude u Habs plnit podobnou roli.

Podstatně více pozornosti se dostalo druhému jménu.

Vincent Lecavalier dostal pozici poradce Jeffa Gortona. Dle jeho vlastních slov však bude takovou spojkou, která v případě potřeby poradí či něco vytkne i hlavnímu trenérovi.

Stejně jako u Bobrova, tak i u Lecavaliera najdeme pěkné propojení. Když totiž ještě hrával, agenta mu dělal Kent Hughes, tedy generální manažer Montrealu.

„Na nabídce se mi nejvíce líbilo to, že můžu pomáhat všude. Ať už půjde o skauting, hráče, trenéry nebo vedení,“ povídal po jmenování Lecavalier.

Jednačtyřicetiletý Lecavalier zanechal největší hráčskou stopu v Tampě Bay, kde doteď bydlí. A také tam zůstane, pracovat bude z Floridy.

„Všechno sedí tak, jak jsem si to představoval,“ zářil spokojeností někdejší vítěz trofeje pro nejlepšího střelce ligy.

A v čem bude jeho práce spočívat? Momentální téma je jednoznačné, a sice uzávěrka přestupů. Ostatně, už byl hozen do vody, spolupracoval totiž na výměně Tylera Toffoliho do Calgary.

„Je to úplně něco jiného, ale moc se mi to líbí,“ radoval se a dodal, že jeho specifickým úkolem bylo sledovat Emila Heinemana, který přišel výměnou za Toffoliho. „Sice se díváte na zápas, ale sledujete jenom jednoho hráče. Jak se chová, co mu chybí. Bude to náročné, protože jeden večer sledujete hráče v NHL, druhý borce z Evropy,“ dodal.

