Je to gól! Sorry, není! Zmatkující rozhodčí zahrál na nervy Ďáblům i Panterům a baví internet

Od Sama Reinharta to v závěru mače mezi floridskými Cats a New Jersey Devils byla náramná rána. Skrytá, prudká, přesná. Hodná 50gólového šutéra. Jake Allen ale nerozhodil rukama kvůli tomu, že neměl nárok. Ale s ohledem na fakt, že neměl klid na zákrok. Těsně před tím, než kolem zkušeného gólmana prosvištěl puk, do něj lehce drkl Anton Lundell. Sudí si Finova počínání všimli. Gól neuznali. A pak přišla trenérská výzva, na kterou se nějaký ten pátek nezapomene.
V hlavní roli Markovich.
Ne Jiří, jako v tolik populárních pořadech o ikoně československé kriminalistiky.
Ale Michael.
Šestatřicetiletý Kanaďan, co to jako hráč kdysi dotáhl do ECHL. Býval forvardem, na univerzitě mu to docela padalo, něco o gólové radosti ví. Nejspíš si tak uměl okamžitě představit, jakou škodu svým přeřeknutím napáchal.
A pohotově tak spěchal s nápravou.
Co se stalo? Poté co si s kolegou opakovaně prohlédl na tabletu situaci, nabyl dojmu, že Lundell skutečně porušil pravidla. Zaujal postavení na červené čáře, zapnul si mikrofon a chystal se oznámit svůj verdikt.
Jenže místo, aby řekl, že platí původní rozhodnutí a gólu nebylo dosaženo, otočil se po pár slovech do středového kruhu a branku uznal. Hala znervózněla, Reinhart a spol. začali slavit.
Hned věděl, že je zle. "Sorry!" volal, bleskově se omluvil. Opravil se, změnu skóre odmítl (mohlo jít o kontaktní trefu na 2:3) a napařil Panterům dvě minuty za zdržování hry.
Floridský kouč Paul Maurice jen nevěřícně zíral. Reinhart se snad až cynicky pousmál.
Bizarní chvíle. A pro nezaujatého diváka humorná.
Možná by se Markovichovi hodilo školení od Wese McCauleyho.
