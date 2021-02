Je to frustrující, přiznává talent Toronta, který už si skoro rok nezahrál

Dvacetiletý obránce Toronta Rasmus Sandin neprožívá snadné období. Nemůže se totiž vměstnat do zápasové sestavy Maple Leafs a nevypadá to, že by se na tom v nejbližší době mělo něco měnit. „Jasně, že je to frustrující,” přiznal v pondělí kanadským novinářům mladý Švéd, který na start v soutěžním zápase čeká už téměř rok.

Naposledy Sandin nazul brusle a nevlékl zápasový dres Toronta 11. března 2020 při domácím utkání s Tampou. Po tomhle zápase ale základní část ukončil koronavirus a v play-off, které se dohrávalo v létě, už mladý obránce neodehrál ani zápas, přestože součástí mužstva byl.

Podobné je to i nyní. Sandin pravidelně trénuje s mužstvem, zraněný není. Když ale dojde na lámání chleba, na zápasovou soupisku zapsaný není. „Už je to opravdu dlouho, co jsem naposledy hrál. Snažím se ale vydržet, trénovat s ostatními kluky z týmu mě baví. Jako tým teď hrajeme opravdu dobře, vyhráváme zápasy, takže je těžké udělat nějaké změny v sestavě,” uvědomuje si Sandin.

Torontu se zatím opravdu daří, z deseti utkání pouze dvakrát nebodovali a v kanadské Severní divizi jsou první, takže trenér Sheldon Keefe zatím vážně neměl příliš mnoho důvodů do sestavy sahat. Přesto je Sandin jediným hráčem týmu, který stále na první start v sezoně čeká. „Kdykoliv dostanu šanci, jsem připraven ji využít,” hlásí odhodlaně mladý Švéd.

V minulé sezoně Sandin odehrál za Toronto 28 zápasů a připsal si v nich osm bodů (1+7). Ve zbylých jednadvaceti duelech byl využit v AHL, za Mariles nasbíral 15 bodů (2+13). Za normálních okolností by hrál Sandin na farmě i nyní, jenže AHL se stále nerozjela, takže pro hráče jako je on, momentálně Toronto bohužel nemá využití.

„Jediné, co teď můžu dělat, je soustředit se na trénink, udržovat se ve formě a být připraven na příležitost, která snad přijde,” ví moc dobře rodák z Uppsaly, jenž je odchovancem Gimo IF a prošel si také slavnou líhní švédských talentů v MODO. „Hodně teď pracuji v posilovně, kde se snažím posílit své tělo. Také cítím, že se zlepšují mé dovednosti na ledě, hlavně střela,” snaží se Sandin hledat na nemilé situaci alespoň nějaká pozitiva.

Toronto draftovalo Sandina v roce 2018 jako číslo 29 v prvním kole, takže je jasné, že se s ním určitě do budoucna počítá. Jen si musí švédský zadák svou šanci vyčkat, tak to ostatně nezřídkakdy u mladých obránců bývá. Většinou jsou tito hráči obehráváni na farmě, to však z výše zmíněných důvodů v tomto případě možné není.

„Samozřejmě o jeho situaci víme a snažíme se ji řešit,” vyjádřil se k věci také trenér Toronta Keef. „Snažíme se, aby tento čas trávil produktivně, může zlepšovat své schopnosti na ledě a zároveň i posílit své tělo. Musí se naučit, jaké to je být hráčem NHL, a to nejen co se týče hry samotné, ale také chování a návyků.”

Pro tuto chvíli jako by byl Sandin zaseknutý na místě. Ve dvaceti letech by potřeboval hlavně pravidelně hrát, což se nyní nejeví jako příliš reálné. Situace se však může kdykoliv změnit, majitel bronzové medaile z juniorského MS v Ostravě musí být připraven využít každou šanci.

