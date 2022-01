Je to blízko! Habs i Bruins vyhlíží své dlouholeté jedničky

Po dlouhá léta bylo téměř nepředstavitelné vidět v brankovišti Bostonu někoho jiného než Tuukku Raska. V této sezoně už si však fanoušci na jiný pohled zvykli. Finský gólman však nic nevzdává a zdá se, že po dlouhé pauze oblékne bostonský dres znovu. Posun nastal i v situaci Careyho Price v Montrealu.

Začněme však u Raska.

Jak známo, Fin měl velké problémy s kyčlemi, a tak zmeškal začátek sezony, čímž dal prostor zbrusu nové brankářské dvojici.

V minulém týdnu však podepsal zkušební kontrakt se záložním týmem Bostonu Providence Bruins, aby se mohl rozchytat ve farmářské lize.

Plán byl jasný. Odehrát o víkendu dva zápasy a následně rozhodnout o dalším postupu. Do všeho však, jako již tradičně, hodil vidle koronavirus. Obě víkendové střetnutí byly odloženy, a tak se nyní pořádně neví, co dál.

Další možností, kdy si v AHL zachytat, je pátek. Dvířka ale zůstávají pootevřená i pro možnost skoku přímo do NHL.

„Farma hraje až v pátek, takže se musíme rozhodnout, jestli vydržíme, nebo ho dáme do brány rovnou,“ krčil rameny trenér Bruins Bruce Cassidy.

Pozitivní zprávy přicházejí i z tábora Montrealu, kde se už nemůžou dočkat Careyho Price. Tvář organizace si loni prošla těžkým obdobím. Kromě vstupu do asistenčního programu ligy se podrobil i operaci kolene.

Dle trenéra Dominiquea Ducharmeho se v nejbližší době sejdou trenéři, doktoři i Price, aby prodiskutovali další postup.

Pokud by schůzka dopadla dobře, nic by Priceovi nebránilo v návratu na led, individuálním tréninku s trenérem gólmanů a konečně i tréninku s týmem.

„Jsme tu pro něj, v žádném případě to není frustrující,“ podpořil svého spoluhráče Nick Suzuki. „Chceme pro něj jen to nejlepší. A je jedno, kolik času to zabere. Je to náš nejlepší hráč, zaslouží si respekt. Už se na něj moc těšíme.“

Stále je ale ve hvězdách, jestli se Price letos objeví v ostrém zápase.

„Zatím mi nikdo neřekl, že Carey letos nemá šanci hrát,“ dodal Ducharme.

Aktualizace: Tuukka Rask podepsal s Bruins smlouvu do konce sezóny!

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+