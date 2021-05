Je Chárův velkolepý hokejový příběh u konce? Ne všechna rozhodnutí můžu udělat sám, říká

V březnu oslavil 44. narozeniny a přesto i nadále válel mezi mantinely nejlepší hokejové ligy světa. Legendární slovenský obránce Zdeno Chára se nedávno přestěhoval z Bostonu do Washingtonu, kde se stal stabilním článkem základní sestavy. Pokročilý hokejový věk se však zastavit nedá a Chára ihned po konci Capitals v play-off připustil, že se mohlo jednat o jeho poslední utkání v kariéře.

Bylo velkým překvapením, když se měsíc před sezonou dohodl na angažmá ve Washingtonu. Mnozí fanoušci si jej v jiném než bostonském dresu už ani neuměli představit. Chára se ale v hlavním městě Spojených států prosadil a kouč Peter Laviolette si bez něj sestavu na utkání prostě neuměl představit.

V základní části odehrál 55 duelů, ve kterých si připsal 10 kanadských bodů a pět kladných čísel ve statistice +/-. Na ledě trávil v průměru velmi solidních 18 minut, což z něj dělalo sedmého nejvytěžovanějšího hráče Washingtonu.

Také v play-off zasáhl do všech pěti utkání. Vyzval v něm „svůj“ Boston, za který nastupoval od roku 2006. Možná přesně takhle si to osud přál.

Dlouholetý kapitán Medvědů ale odešel poražen. Tabulkově lépe postavený Washington selhal. Marchanda a spol. porazil pouze jednou, a to navíc v prodloužení. Po úvodní prohře v sérii už Boston ovládl všechny další duely. Po zásluze postoupil do dalšího kola, ve kterém se utká s lepším z dvojice Pittsburgh – Islanders.

„Takový je hokejový život. Tato sezona bohužel nedopadla tak, jak jsme si všichni v této organizaci přáli,“ smutnil Chára hned po vyřazení svým bývalým zaměstnavatelem.

Už je takovým evergreenem, že s přibývajícím věkem sezonu po sezoně přemýšlí o své další budoucnosti. Ve čtyřiačtyřiceti letech je to samozřejmě logické. „Teď je ještě brzy na to něco říkat. Se ženou a dětmi se o tom budeme bavit v dalších týdnech. Nicméně je jasné, že ne všechna rozhodnutí můžu udělat sám,“ připustil.

Je si dobře vědom toho, že i po této sezoně se stane volným hráčem. Pro manažery klubů sice už není perspektivním zbožím do dalších let, avšak stále má co nabídnout. Je možné, že případným zájemcem bude opět jeden z aspirantů na nejvyšší příčky. Pokud se najde nějaký peníz pod platovým stropem, proč jej nenabídnout právě Chárovi?

Zkušeností má k nezaplacení, smlouva by tolik nestála, je spolehlivý a především spoluhráči i soupeři z něj mají obrovský respekt. To jsou zcela zjevné důvody, proč v kariéře pokračovat. Druhou stranou mince je nižší rychlost, která je mnohdy alfou a omegou moderního hokeje. Bez ní mají hráči mnohem větší náchylnost k dělání chyb.

Jak už bylo napsáno, obrovský vliv v jeho rozhodování bude mít rodina. Rodák z Trenčína přiznal, že celou sezonu žil odděleně bez ní, neboť manželka a děti se už napevno usadily v Bostonu. „Byla to zřejmě nejnáročnější věc na celé sezoně. Byl jsem daleko od své rodiny. Po sezoně ji však budu vídat každý den a moc se na to těším,“ řekl.

Chára v NHL odehrál 23 sezon, ve kterých nasbíral 1 608 startů v základní části a dalších 200 utkání v play-off. Celkově nastřádal 736 kanadských bodů, což je číslo, za které by se nemusel stydět ani kdejaký světový útočník. Zkrátka tento chlapík je už nyní hokejovou legendou.

Jeho charakter, přístup a oddanost k hokeji si pochvalovali i ve Washingtonu. „O Zdenovi jsem se dozvěděl jednu zásadní věc. Je to skromný a úžasný člověk, i proto je takovým parádním hokejistou,“ pronesl před nedávnem washingtonský kouč Laviolette.

Potkají se tito dva ještě v příští sezoně, nebo Chára ukončí svou velkolepou kariéru? Nebo snad bude pokračovat v jiném klubu?

Otázek zůstává stále hodně, ale pokud by svou 24. sezonu v kariéře v NHL skutečně přidal, hokejoví fanoušci by se určitě nezlobili. Ba naopak!

