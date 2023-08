Je čas na zkušební smlouvy! Do Caroliny jde další obránce, v Edmontonu se bude restartovat kariéra

Blížící se září, to znamená jediné. Týmy podepisují hráče na zkouškové smlouvy. Jestli hráč uspěje na kempu, tak paráda, jestli ne, tak jde prostě pryč. V nejlepší lize světa se rýsují první tři podpisy.

Tím nejzajímavějším je rozhodně Brandon Sutter v Edmontonu. Zkušený útočník hrál naposledy na začátku května 2021, od té doby ani ťuk. Naprosto ho složil dlouhý covid, jeho imunita byla úplně dole.

Zkoušel to ještě ten rok kolem Vánoc, ale prostě to nešlo. Že vám to něco připomíná? Ano, něco podobného měl Jonathan Toews, který vynechal celou sezonu, ta poslední byla selháním imunity také ovlivněna.

Sutterovi teda dává šanci Edmonton. Šanci, která se nemusí opakovat a ze které musí někdejší hokejista Pittsburghu či Vancouveru vytěžit co nejvíce. Další by totiž nemusela přijít, což nechce dopustit. „Chci, aby si mě mé děti pamatovaly jako hokejistu,“ hlásí.

Bohatou kariéru má i Alex Chiasson, ale i ten zůstal v létě bez smlouvy. Dost možná přijde, musí si ji ale vybojovat. Příležitost dostal od Bostonu.

Chiasson v minulé sezóně nastoupil ve 20 zápasech za Detroit a připsal si šest gólů a tři asistence. Ve 29 zápasech v si připsal 20 bodů. Dvaatřicetiletý hráč se bude pravděpodobně snažit bojovat o místo ve čtvrtém útoku Bruins.

Chiasson během své jedenáctileté kariéry v NHL vystřídal sedm týmů a v 651 zápasech zaznamenal 120 gólů a 113 asistencí.

Poslední jméno možná trochu zaskočí. Nathan Beaulieu to jde zkusit do Caroliny. Na tom by nebylo nic překvapivého, nicméně jestli mají Hurricanes někde přetlak, tak v defenzivě. Na jejich soupisce jsou Brent Burns, Jaccob Slavin, Brett Pesce, Tony DeAngelo, Dmitrij Orlov, Brady Skjei, Jalen Chatfield, Caleb Jones a Dylan Coghlan.

Očekává se sice výměna některého z hráčů, kterým končí smlouva, nicméně i tak jde o konkurenci, přes kterou Beaulieu jen těžko přejde.

Není to pro něj ale nic nového. Před minulou sezonou také podepsal zkušební kontrakt s Anaheimem, kde si nakonec vybojoval plnohodnotnou smlouvu.

