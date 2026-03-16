Jdu si pro tebe, zabiju tě! Zkrvavený žolík Vegas se chystá na lov drzého Mamuta

20. dubna 17:35Tomáš Zatloukal
Že se do role utažského Matthewa Tkachuka či Brada Marchanda obuje zrovna Logan Cooley? Čekali jste to? Vždyť během základní části rozdával jen jeden hit za večer a skončil na 28 trestných minutách. Jenže pro jednadvacetiletého Američana funguje Stanley Cup jako obří motivace, přitahuje ho jako magnet. A tak se Cooley, který v Pittsburghu vyrůstal při sledování Sidneyho Crosbyho a spol. při jejich tažení za třemi Stanley Cupu, do toho obul. Tak, že mu hrozí Nic Dowd smrtí.
Dowd.
Pro někoho možná prakticky neznámý dělník ledu, pro Golden Knights jejich úlovek pro letošní play-off. GM Kelly McCrimmon si vyčíhal pracovitého centra ve Washingtonu a byl ochotný za něj zkraje března obětovat dvě draftové volby a navrch ještě Jespera Vikmana.
Je to přesně typ hráče, který se zamlouvá jak tehdejšímu vegaskému kouči Bruci Cassidymu, tak jeho nástupci Johnu Tortorellovi.
Na place dělá spoustu věcí, které se do statistik nepropíšou. A svede i ty, za které se čárky dělají. Ostatně byl to právě Dowd, kdo dal vítězný gól v úvodním zápase série mezi Zlatými rytíři a Utahem.
Perfektně vložil hůl do střílené přihrávky od Noaha Hanifina. "On to udělal báječně, já už jsem to měl snadné," chválil ofenzivního zadáka pětatřicetiletý mazák, kterého vyhlásili první hvězdou mače. Divákům přijel zamávat s klasickým artefaktem pro Golden Knights - plyšovým mečem. A se zakrváceným dresem.
"I'm coming for you, and i'm gonna f*cking kill you."
It appears Nic Dowd will be coming for Logan Cooley in Game 2. pic.twitter.com/BKkijfbYVp
Trikot mu krev zbarvila po strkanici právě s Cooleym, který toho během svého premiérového startu v play-off v životě stihl spoustu. Otevřel skóre! Napočítali mu hned čtyři hity! Provětral obranu Vegas náramným brejkem, který překazil až Carter Hart. Dostal se do vícero rozmíšek.
A stal se terčem výhrůžky: po závěrečné siréně mu měl Dowd podle The Spitting Chicklets vzkazovat: "Zabiju tě, jdu si pro tebe. Sám hráč to nepotvrdil ani nevyvrátil. Neurčitě prohodil: "Hokej je emotivní hra".
Cooley každopádně zaujal. Kuráží i kumštem. Počínal si sebevědomě, nebojácně, drze. "Jsou to vyřazovací boje, hraje se o stříbrný pohár, takže děláte všechno pro to, abyste pomohl mančaftu vyhrát," povídala trojka draftu roku 2022 o svém přístupu ke klíčové fázi sezony. "A takhle do toho nejdu jenom já, ale všichni v kabině."
Blood all over his jersey, ready to go another 3 periods right NOW. Nic Dowd, YOU are a Golden Knight #ForgedInGold
Smekl před ním i kouč Mamutů Alex Tourigny: "Byl na misi, šel se rvát o vítězství. Předvedl velmi solidní výkon. Ukázal, že je ohromně soutěživý." Cooley to potvrdil i před mikrofony, když vyhlásil: "Příště je musíme porazit." Z pozice lovné zvěře si nic nedělá.
Jejich duel s Dowdem je každopádně další zápletkou pro tuhle sérii.