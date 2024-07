Jdu hlavně za Kanem, hlásí Tarasenko. Padlo nejlepší rozhodnutí

Když Vladimir Tarasenko zvažoval své možnosti jako volný hráč, mezi borci, se kterými mluvil, byl i útočník Detroitu Red Wings Patrick Kane. No, a bylo vymalováno!

Tarasenko a Kane byli krátce spoluhráči poté, co je před uzávěrkou přestupů v roce 2023 získali New York Rangers, takže se již znali. Když bylo jasné, že Kane v Detroitu zůstane, mohl Tarasenkovi vyprávět o životě na předměstí Detroitu i o tom, jaké to je hrát za Red Wings.

To se podařilo na výbornou a Tarasenko 3. července podepsal s Detroitem dvouletou smlouvu na 9,5 milionu dolarů.

"Líbilo se mi, jak tým hrál v minulém ročníku," řekl Tarasenko. "S rodinou jsme se rozhodli, že je to pro nás nejlepší rozhodnutí do budoucna, a jsme z toho opravdu nadšení."

Kaneovi, trojnásobnému vítězi Stanleyova poháru s Chicagem, se myšlenka na doplnění týmu o osvědčeného veterána, jakým je Tarasenko, líbila. Dvaatřicetiletý Tarasenko nasbíral v minulé sezoně za Panthers a Ottawu 55 bodů (23 gólů a 32 asistencí) v 76 zápasech základní části.

"Dokonce mi volal generální manažer Steve Yzerman a ptal se mě na něj jako na hráče," řekl Kane. "Myslím si, že bude pro tým ideální. Samozřejmě je to rozený vítěz, ale už jenom to, jak tvrdě pracuje a kolik úsilí dává do každého střídání, pomůže celé kabině, nejen mladším."

Red Wings se v minulé sezóně neprobojovali do play off. To se teď nutně musí změnit. Kane a Tarasenko v další sezoně vidí potenciál ukončit osmileté play off sucho Detroitu.

"Nejsem člověk, který jen tak přijde a fláká se, užívá si čas a nesnaží se vyhrát," řekl Tarasenko. "Opravdu rád vyhrávám. Právě jsem vyhrál druhý pohár, ale udělám všechno pro to, abych pomohl organizaci udělat další krok. To je důvod, proč přicházím, protože se mi líbí, jak tým hraje, a věřím, že tento tým může postoupit a dokázat výjimečné věci."

