Jde ve šlépějích svého otce, v Torontu se budou zase učit jméno Domi. Je to splněný sen, září Max

Ačkoliv většina předních hokejistů touží po dlouhodobých kontraktech, Max Domi se vydal trochu jinou cestou. Osmadvacetiletý rodák z Winnipegu (pokud nebudeme počítat vstupní kontrakt) měl vždy smlouvu maximálně na dva roky. V Torontu se nyní spokojil s jednoletým kontraktem a jak přiznal, hrát v dresu Maple Leafs je pro něho splněný sen.

Dvanáctka draftu 2013 prozatím v NHL hrála za Arizonu, Montreal, Columbus, Carolinu, Chicago a Dallas. Neustálé pendlování, které v sobě zahrnuje i dva trejdy z posledních dvou sezon, nakonec přivedlo Domiho do Toronta, kde uzavřel jednoletou smlouvu na 3 miliony dolarů. Tedy identickou, kterou podepsal loni v červenci s Chicagem.

Finančně si nepolepšil, ač v 80 zápasech, které rozdělil mezi Chicago a Dallas, zaznamenal 20 branek a 36 asistencí, což byla jeho druhá nejlepší bilance v kariéře. K tomu pomohl Stars v play-off třemi góly a deseti nahrávkami. A kromě toho, že si nepolepšil finančně, tak má opět jistotu angažmá jen na jeden rok.

Je to ale takový Domiho standard. Dlouhodobou smlouvu, která by jej zajistila do konce života, byste u něj hledali marně. V roce 2018 podepsal dvouletou smlouvu s Montrealem na 6,3 milionu dolarů, v roce 2020 se pak upsal na dva roky za 10,6 milionu Columbusu. Pak přišlo zmíněné Chicago.

Přesto, podpis v Torontu je něco výjimečného. Nejde rozhodně o délku kontraktu ani jeho hodnotu. To, co nejvíc vzbudilo zájem, je právě cílová destinace. V Torontu totiž svého času hrál Maxův otec Tie, který tu zanechal významnou stopu, a podpis jeho syna probudil v mnoha fanoušcích kanadské organizace trochu té nostalgie.

Tvrďák a miláček fanoušků

Tie Domi nebyl nikdy nějakou útočnou superhvězdou. Jeho role byla odlišná. Byť dokázal střílet góly či tvořit šance, především se snažil chránit hvězdy týmu, ať už hrál kdekoliv. Důkazem budiž jeho 3515 trestných minut v základní části.

Byl mužem, co se nebojí rány přijímat ani rozdávat. Chlapíkem, kterého jste chtěli mít na své straně, aby vás chránil proti zákeřným faulům soupeřů. Přitom to nebyl žádný obr, měřil pouze 178 centimetrů. Vážil však takřka metrák, měl výtečnou stabilitu na bruslích a skvěle četl hru. I proto byl ceněný nejen jako bitkař a bodyguard, ale také jako defenzivní útočník.

Do NHL jej draftovalo právě Toronto na 27. místě v roce 1988 a v sezoně 1989/90 odehrál za Maple Leafs první dva zápasy. V nich posbíral neskutečných 42 trestných minut. Dlouho se ovšem v Torontu neohřál, stěhoval se totiž do Rangers, z nichž v sezoně 92/93 přestoupil do Winnipegu. V roce 1995 se však vrátil zpět do Toronta.

Fanoušci Maple Leafs si Domiho rychle oblíbili. Přinášel totiž do hry skutečně pálivé koření v podobě rvaček a tvrdých bodyčeků. Svými zásahy dokázal strhávat tempo zápasů na stranu svého týmu. Nakonec za Toronto odehrál v NHL 777 zápasů, než ukončil v roce 2006 kariéru poté, co jej Maple Leafs po sezoně 2005/06 vyplatili ze smlouvy.

Splněný sen, září Max

Tou dobou už bylo malému Maxovi jedenáct let. Nejen, že výkony svého tatínka sledoval, ale moc dobře si pamatuje, jak jako malý špunt řádil s miniaturní hokejkou v Air Canada Centre, nynější Scotiabank Areně. A nadšení, že nyní bude oblékat stejný dres jako jeho otec, Domi skrýt nehodlá.

„Je to splněný sen, to opravdu je. Je to něco, o čem jsem dlouho přemýšlel, vážně dlouho, a snil jsem o tom znovu a znovu,“ citují jej zámořská média. „Nikdy nezapomenu na ten pocit, když jsem tam jen tak bruslil, díval se na sedačky a říkal si: Člověče, to by byla ta nejlepší věc na světě, hrát na tomto ledě s každým obsazeným místem a hrát za Toronto Maple Leafs.“

Že se Domi stal členem Toronta, přitom ale není až tak překvapivé. Novým generálním manažerem Maple Leafs je totiž Brad Treliving, tedy muž, jenž byl v Arizoně, když Domiho draftovala.

„Dlouho toužil hrát v Torontu. Považuji za důležité mít hráče, pro které natažení dresu přes hlavu znamená něco víc, a to je Max,“ řekl Treliving. „Stal se mnohem zodpovědnějším hráčem. Na Maxovi se mi líbí rovněž jeho všestrannost. Může hrát na středu, na křídle, přecházet z útoku do obrany a zpět. Myslím, že je mnohem vyzrálejší. Rozumí věcem, které jsou důležité, a že to není pouze o bodech.“

I díky Trelivingovi si tak fanoušci budou moci po letech zase zaskandovat jméno Domi.

Share on Google+