Jde to i bez kapitána. Anaheim se v noci opět musel obejít bez Gudase

11. května 10:00

David Zlomek

Radko Gudas nakonec do čtvrtého utkání druhého kola Západní konference proti Vegas Golden Knights nezasáhl. Přestože se kapitán Anaheimu Ducks zúčastnil ranního rozbruslení ve vysokém tempu už podruhé za sebou, do samotného nedělního duelu, který Kačeři zvládli vítězně, nenastoupil.

Trenér Joel Quenneville po ranním tréninku na otázku ohledně Gudasova startu v době, kdy tým prohrával v sérii 1:2 na zápasy, pouze stručně odvětil: „Uvidíme.“ Sám český obránce ještě dopoledne tvrdil, že u něj padne rozhodnutí až těsně před zápasem. Nakonec však zůstal mimo hru a jeho absence tak trvá už od 20. dubna, kdy odehrál první duel úvodního kola proti Edmontonu Oilers.

Pro zkušeného zadáka bylo sledování vyřazovacích bojů z tribuny nesmírně frustrující. Nucenou pauzu označil za velmi náročnou. „Je to jedna z nejtěžších zkušeností v mé kariéře,“ přiznal Gudas. „Ale kluci bojují jeden za druhého. Jsou to skvělá parta, udržují mě v obraze a jsme v tom společně.“

Navzdory vleklému zranění neskrýval nadšení z toho, jak překvapivě daleko letos Anaheim v bojích o Stanley Cup dokráčel. „Je super tu být a dojít tak daleko. Na začátku roku si myslím, že by nikdo nic takového nečekal, dokonce ani před startem play-off. Každým dnem se zlepšujeme a užíváme si, že můžeme být na ledě spolu,“ dodal český reprezentant s tím, že se nemohl dočkat chvíle, kdy se do této úspěšné jízdy znovu zapojí.

Klub přesnou povahu Gudasova zranění nezveřejnil, ale výpadky ho trápily už od konce března a začátku dubna. Vše odstartovalo 12. března, kdy fauloval srážkou koleno na koleno Austona Matthewse. Zatímco si hvězda Maple Leafs vážně poranila postranní vaz a předčasně pro ni skončila základní část, Gudas za tento zákrok vyfasoval pětizápasovou suspendaci. Po návratu do sestavy střídal starty s absencemi, přičemž ve svém jediném vystoupení v letošním play-off strávil na ledě jen 9 minut a 40 sekund, což je obrovský propad oproti jeho sezonnímu průměru 16:10.

