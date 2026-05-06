Jasný vzkaz od Bednara: Kritika Nečasovy hry v play-off? Už není na místě!

7. května 19:53Tomáš Zatloukal
Že Martin Nečas v play-off vadne? S tím na Jareda Bednara, kouče coloradských Lavin, nechoďte. A nejde tak ani o to, že naposledy český forvard proti minnesotským Wild skóroval a prolomil čekání na premiérovou trefu v letošních vyřazovacích bojích. Uznávaný trenér si na ždárském expresu považuje, jak se zlepšit v defenzívě.
„To, co platilo jednou, nemusí platit napořád. Nečasova kritika už není na místě,“ pověděl Bednar po druhém triumfu v divizním derby.
Líbí se mu, že Nečas pochopil jeho vzkaz: Chceš hrát s Nathanem MacKinnonem? Útočný kumšt nestačí!
„Abych někoho stavěl vedle MacKinnona v klíčové momenty, musím mu věřit. A Marty udělal spoustu práce na tom, aby se stal komplexnějším hráčem,“ chválil Bednar na tiskové konferenci borce, na jehož adresu v posledních týdnech mířily jízlivé poznámky.
Oprávněně? Kdepak.
Body možná chyběly, ale jen si vzpomeňte, kolik toho pro parťáky Nečas vytvořil. Ostatně na startu bitev o Stanley Cup o něm NHL com psal, že navázal na báječnou základní část.
Komplimenty přicházely i od spoluhráčů, včetně MacKinnona. Jen body nepřibývaly.
Po postupu přes LA Kings je to ale jiná písnička. Nečas už je proti Wild na pěti „punktem“, Minnesotě zatápí.
Že v předchozích letech býval mistr světa z Prahy v dubnu či květnu z ledu vymazán? To nikdo nepopírá, ví to i Bednar. Ostatně toho Nečas nejspíš lehce zklamal, když od něj očekával, že by se mohl stát x-faktorem v sérii s Dallasem. Nestalo se, naopak válel Mikko Rantanen.
Ti dva budou kvůli vzájemnému trejdu navždy spjatí, kdekdo je bude srovnávat...
Navíc je urostlý Fin Bednarovým starým známým, o to více hořké muselo být vypadnutí po sedmi mačích a po Rantanenově úchvatné show. Tentokrát je to jiná story. Stars už dovolenkují. Zato Nečasův sen o stříbrném poháru žije dál. A navíc ho těžko mezi mantinely přehlédnete...
A co je zásadní, hraje s trenérovou důvěrou v zádech.