Jasný úkol! Do Nashvillu chci přinést Stanley Cup, říká Trotz

Nashville Predators byli 1. července hlavním aktérem šílenství volných hráčů v NHL a utratili více než 100 milionů dolarů, aby přivedli hvězdné útočníky Stevena Stamkose a Jonathana Marchessaulta a také obránce Bradyho Skjeie. Generální manažer Barry Trotz doufá, že to byly ty správné posily, které Nashville poprvé v historii klubu dotáhnou k zisku Stanley Cupu.

„Chci do Nashvillu přinést Stanley Cup – vždycky jsem to chtěl dokázat jako trenér a nepodařilo se mi to, takže mám povinnost vyzbrojit trenéra co největším počtem nástrojů, abych sem pohár přinesl," řekl Trotz.

Trotz, který byl v roce 1997 jmenován prvním hlavním trenérem v historii Predators a během 15 sezon u kormidla dovedl tým k sedmi účastem v play off, je třetím nejúspěšnějším trenérem (914 výher) v historii NHL.

Jedenašedesátiletý Trotz se stal generálním manažerem týmu loni na konci června poté, co David Poile na začátku roku oznámil odchod do důchodu. Řekl, že jako GM nepřistupuje k volným hráčům příliš odlišně než jako trenér, kromě toho, že má méně trpělivosti.

To se projevilo okamžitým podpisem smlouvy se Stamkosem, který strávil 16 let v Tampě Bay Lightning a jako jeho kapitán získal dva Stanley Cupy.

Očekávalo se, že si veterán po vyloučení návratu do Tampy Bay vezme čas na rozmyšlenou, ale Trotz měl své hřiště naplánované a svůj krok udělal rychle. „Myslím, že viděl, co děláme v Nashvillu, jak se chováme k lidem v tomto městě, co všechno můžeme nabídnout," popisoval Trotz. „Myslím, že mu dávalo velký smysl, aby se do Nashvillu přestěhoval."

Nashville se letos kvalifikoval do play off, ale byl vyřazen Vancouverem v prvním koel v šesti zápasech. Už tehdy Trotz označil vylepšení ofenzivní palebné síly za prioritu, kterou podle něj účinně vyřešil.

„Prioritou bylo doplnit náš tým, zejména skupinu útočníků, a myslím, že se nám to podařilo, když jsme získali dva čtyřicetigólové střelce," liboval si Trotz.

Nejenže Stamkos, který v minulé sezóně vstřelil 40 gólů a zaznamenal 81 bodů, a Marchessault, jenž jich vstřelil 42 a připsal si 69 bodů, jsou dvojicí elitních střelců, ale jsou také vítězi Stanley Cupu a osvědčenými hráči v play off, což chtěl Trotz také upřednostnit.

„Vždycky hledáme vítěze. Je zřejmé, že získání kapitána Stamkose a získání Marchessaulta, který byl nejužitečnějším hráčem play off, nám pomůže," řekl.

