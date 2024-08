Jasný podzimní cíl: Vydržet co nejdéle v kempu, hlásí Dvořák

Když se Jakub Dvořák v lednu přesunul z české extraligy do kanadské juniorky Western Hockey League, musel se devatenáctiletý nadějný hráč Los Angeles Kings přizpůsobit. To vše po celkem náročném období. Teď je ale zpět, a to s jediným cílem.

Dvořák, obránce, kterého si Kings vybrali ve druhém kole draftu 2023, se musel za oceánem vyrovnat s nejrůznějšími změnami včetně nového přístupu ke hře a menší ledové plochy.

„Řekl bych, že jet lag byl ještě horší než všechno ostatní, tedy než kluziště a severoamerický styl hokeje," řekl Dvořák během červencového rozvojového kempu Los Angeles. „Jinak to pro mě byl docela rychlý přechod. Už jsem si na to zvykl."

Přestup do týmu Swift Current z WHL v polovině sezony, k němuž vedl nedostatek herního času v Liberci v české nejvyšší soutěži, umožnil Dvořákovi zmírnit některé obavy o jeho hru.

Při draftu panovaly obavy ohledně jeho bruslení, což vedlo k jeho sešupu do druhého kola, ale Kings jsou nyní přesvědčeni o tom, že Dvořák v tomhle hodně zapracoval a slabinu téměř celou zamazal.

„S jeho bruslením nemám vůbec žádný problém," řekl Sean O'Donnell, pracovník Los Angeles pro rozvoj hráčů. „Myslím, že by mohl zesílit, což přijde, ale na to, že je to velký chlap, se podle mě pohybuje docela dobře."

O'Donnell, který v NHL působil 17 sezón jako obránce, se domnívá, že úspěch v dnešním hokeji nevyžaduje, aby byl obránce estetickým bruslařem schopným prohánět se po celé délce ledu.

Dvořák si po třech bodech v 19 zápasech za Liberec připsal v 21 zápasech za Swift Current hned 10 bodů (dva góly, osm asistencí).

„Juniorský hokej mi hodně pomohl, protože na ledě můžete dělat více věcí," řekl. „Nejste pod takovým tlakem, na který jsem byl zvyklý z české ligy, takže to je pozitivní, protože získáváte sebevědomí."

Zatím není jasné, jaký bude Dvořákův další krok; jako devatenáctiletý bude moci na podzim nastoupit za Ontario na farmě. Na druhou stranu ale uvedl, že doufá, že Kings toto rozhodnutí co nejvíce ztíží.

„Mým hlavním cílem je určitě být co nejdéle v tréninkovém kempu," řekl odhodlaně Dvořák. „Takže to je hlavní cíl."

