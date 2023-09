Jasný kandidát na „Norrisku“? Heiskanen to chce dokázat

Miro Heiskanen je považován za jednoho z nejlepších obránců v NHL. Nicméně přirozeně chce být nejlepší, což znamená získat Norrisovu trofej. „Opravdu bych ji chtěl,“ přiznává finský obránce Dallasu Stars. „Chci být nejlepším obráncem v NHL.“

Heiskanen skončil v minulé sezoně v hlasování o Norrisovu trofej na sedmém místě poté, co se 73 body (11 gólů, 62 asistencí) v 79 zápasech více než zdvojnásobil své dosavadní maximum v NHL.

„Tak nějak jsem věděl, že na to mám, že mohu získat více bodů a více se zapojit do ofenzivy,“ řekl Heiskanen. „Myslím, že se mi to podařilo všechno skloubit dohromady. Navíc jsem při tom všem stihnul i bránit.“

Čtyřiadvacetiletý obránce však dostal od členů Asociace profesionálních hokejových novinářů jen jeden hlas na první místo (ze 196), přestože skončil třetí v počtu asistencí a pátý v počtu bodů mezi všemi obránci NHL. Kromě toho patřil mezi nejvytíženější hráče ligy.

„Norris je pro nejlepší obránce v lize, nejen pro nejproduktivnější obránce v lize,“ řekl k tomu například jeho trenér Peter DeBoer. „Každý zápas dostává ty nejtěžší úkoly, kdy brání nejlepší hráče soupeře, likviduje oslabení, v závěru zápasů hraje v nevýhodě 5 na 6, blokuje střely. Myslím, že všechny tyhle věci by se měly do toho kyblíčku vejít.“

„Je to věc, kterou bych chtěl vyhrát, ale během sezony na to moc nemyslím,“ dodal ale Heiskanen. „Je to tak, jak vždycky říkám, že se snažím pomoci svému týmu vyhrát Stanley Cup, ale kdyby byla šance vyhrát i Norrisovu trofej, bylo by to skvělé. Doufejme, že to klapne příští rok.“

Co možná chybí? Góly. Heiskanen uvedl, že by v dalším ročníku rád našel způsob, jak vstřelit více gólů, a proto se v létě zaměřil právě na tohle.

Ačkoli v minulé sezóně vystřelil vícekrát (206) než v předchozích čtyřech sezónách, jeho úspěšnost střelby byla jen 5,3 %.

„Moje střela je silnější, než jaká byla loni,“ pochvaluje si. „Zatím je to dobré. Doufám, že to pomůže. Nikdy jsem neměl skvělou střelu. V rámci mezí to asi bylo v pořádku, ale je to něco, co jsem vždycky chtěl zlepšit. Teď jsem na tom pracoval víc než v předchozích letech.“

