Jasný kandidát na Conn Smythe? Marner ukazuje svaly, čeká ho ale velká zkouška

17. května 12:00

David Zlomek

Útočník Mitch Marner prožívá v dresu Vegas Golden Knights jedno z nejlepších období své hokejové kariéry a hlasitě si říká o trofej pro nejužitečnějšího hráče play-off. Zatímco během svého působení v Torontu musel neustále poslouchat kritiku, že v klíčových momentech sezony nedokáže tým podržet a dovést ho do pozdních kol vyřazovacích bojů, v nevadské poušti našel hokejový ráj.

Marner v dresu Rytířů zcela dominuje a po postupu přes Anaheim v šestém zápase druhého kola už vede produktivitu celé NHL s 18 body. Své galapředstavení korunoval hned v úvodu rozhodujícího duelu, kdy po 62 sekundách šokoval domácí diváky neuvěřitelnou trefou mezi nohama za záda Lukáše Dostála. „Jen jsem se pokusil o kličku. Myslel jsem, že mě na bekhendu pokryl, tak jsem zkusil tohle a naštěstí to vyšlo,“ popisoval skromně svůj sedmý gól v letošním play-off.

Osmadvacetiletý útočník měl v první třetině prsty ve všem podstatném a podílel se na všech třech úvodních brankách Vegas. Nejprve vymyslel v oslabení nahrávku na gól Bretta Howdena a o chvíli později v přesilové hře clonil před brankou tak dokonale, že střela Shea Theodora skončila v síti.

Marner se stal hlavním motorem týmu pod vedením trenéra Johna Tortorelly a na ledě bere soupeřům veškeré sebevědomí. „Samozřejmě je to skvělý pocit,“ radoval se Marner, který v minulosti s Maple Leafs nikdy neokusil atmosféru konferenčního finále. „Extrémně tvrdě jsme pracovali na všech těch malých cílech, které jsme si během roku stanovili, a další z nich je splněn. Ale samozřejmě, ta práce bude teď už jen těžší a těžší.“

Tato slova jsou víc než výstižná, protože pro Marnera a jeho spoluhráče nyní přichází v boji o Stanley Cup ta absolutně nejtěžší možná prověrka. Vegas se ve finále Západní konference postaví rozjeté mašině z Colorada. Vítězové Presidents’ Trophy v letošním play-off zatím doslova drtí své soupeře, po rychlém vyřazení Minnesoty mají bilanci 8-1 a disponují neskutečnou herní pohodou.

Pokud chce Marner definitivně umlčet poslední skeptiky a dovést Vegas k poháru, bude muset své svaly ukázat proti obraně Avalanche. Povede se mu to?

