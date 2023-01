Jasné výhry Devils a Wild! Anaheim zaskočil Dallas

V noci na čtvrtek se v NHL hrály pouze tři zápasy. Týmy New Jersey a Minnesoty dokázaly své duely vyhrát poměrně jednoznačným rozdílem 5:1, hlavní hvězdou utkání na ledě Detroitu byl navíc zvolen brankář Ďáblů Vítek Vaněček. Dallas roli favorita v Anaheimu nepotvrdil, poněvadž perfektního gólmana Johna Gibsona ani jednou nepřekonal.

DETROIT RED WINGS - NEW JERSEY DEVILS

1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Dominance od druhé poloviny

New Jersey dokázalo podruhé za sebou vyhrát na detroitském ledě poměrně jednoznačným rozdílem. Ďáblové se dostali do vedení v polovině utkání a následně během 24 minut vstřelili hned pět branek. V závěru pouze korigoval na konečných 1:5 švédský útočník Raymond. Hvězdou utkání byl vyhlášen brankář New Jersey Vítek Vaněček, který kryl 32 pokusů.

Branky a nahrávky

58. Raymond (Larkin, Seider) – 30. Hamilton (J. Hughes, Hischier), 37. Hischier (Hamilton, Bratt), 42. M. McLeod (Holtz, Wood), 47. Holtz (Wood, Severson), 54. J. Hughes (Haula, Tatar).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 60:00

Vítek Vaněček (NJD) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:18

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42

Vítek Vaněček (NJD) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97 %, odchytal 60:00

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:51

Tři hvězdy utkání

1. Vítek Vaněček (NJD) 32 zákroků

2. Dougie Hamilton (NJD) 1+1

3. Nico Hischier (NJD) 1+1

MINNESOTA WILD - TAMPA BAY LIGHTNING

5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Tříbodový Addison řídil výhru

Minnesota dokázala zastavit čtyřzápasovou vítěznou sérii Tampy. V polovině řádné hrací doby vedla už o tři góly a pak dokázala zareagovat i na jediný úder Blesků z hole Pointa. Zaskvěl se tříbodový obránce Addison, avšak ještě lepší výkon podal gólman Gustavsson, jenž kryl 34 ran soupeřova celku.

Branky a nahrávky

15. J. Eriksson Ek (Addison, M. Foligno), 28. Kaprizov (Boldy, Addison), 30. Addison (Hartman, Boldy), 36. Steel (Spurgeon), 58. Kaprizov – 34. Point (Hagel, Kučerov).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 35 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 57:52

Marc-Andre Fleury (MIN) – 0 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 2:03

Brian Elliott (TBL) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:47



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:22

Tři hvězdy utkání

1. Filip Gustavsson (MIN) 34 zákroků

2. Calen Addison (MIN) 1+2

3. Jared Spurgeon (MIN) 0+1

ANAHEIM DUCKS - DALLAS STARS

2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Anaheim zaskočil Dallas

V Západní konferenci předposlední Anaheim překvapivě vyzrál na Dallas, který se naopak pohybuje v horních příčkách. Kačeři dali dva poměrně rychlé góly a poté i díky výtečnému výkonu brankáře Gibsona utkání dovedli do vítězného konce. Pomohli si i jedinou přesilovkou, naopak Hvězdy žádnou ze čtyř početních výhod nevyužily.

Branky a nahrávky

4. Henrique (McTavish, Terry), 12. McTavish (Zegras, Fowler).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 35 | Přesilová hra: 1/1 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 35 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Scott Wedgewood (DAL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 57:08



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:06

Tři hvězdy utkání

1. John Gibson (ANA) 35 zákroků

2. Mason McTavish (ANA) 1+1

3. Adam Henrique (ANA) 1+0

