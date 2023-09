Jasná volba kapitána? Nepřemýšlím nad tím, říká Marchand

Před Bostonem nestojí jen otázka, jak dopadne v další sezoně, ale také neznámá, jak si poradí s odchody dvou legend Patrice Bergerona a Davida Krejčího. Prvně jmenovaný dělal v klubu roky kapitána. Jeho velkým parťákem a srdcařem je Brad Marchand. Byl by tedy logickou volbou na přišití céčka na dres.

Je to otázka v podstatě od momentu, kdy Bergeron oznámil, že končí. Jako favorité na dalšího kapitána s se jeví Bergeronův dlouholetý spoluhráč z lajny Brad Marchand a obránce Charlie McAvoy. Jednu dobu se také skloňovalo jméno Davida Pastrňáka.

"Není to něco, o čem bych příliš přemýšlel. Samozřejmě je to velká čest být ve vůdčí skupině tohoto týmu, ale vždycky jsme jednali kolektivně jako skupina, takže bez ohledu na to, kdo céčko nosí, je to kolektivní záležitost,“ bránil se trochu Marchand.

„Dokonce i kluci bez písmenek na dresu k tomu přistupují stejně," podotkl Marchand. "Pochodeň se předává dál. Když je čas vést, musíte to udělat. To samé se v dohledné době bude týkat Chuckyho [McAvoy], Pasty [Pastrňák], Branda [Carlo] a Lindyho [Lindholm]. Všichni v různých okamžicích sezony budeme muset ukázat vůdcovské schopnosti, a když na vás přijde řada, musíte se přidat."

Nicméně i když silné vůdčí jádro zůstalo zachováno, Marchand hrál s Bergeronem dostatečně dlouho na to, aby věděl, že hráče, který pro organizaci tak dlouho a hodně znamenal, už nikdy nikdo nenahradí.

"Jeho přítomnost v šatně, v posilovně i na ledě. To se nedá nahradit," přiznal Marchand. "Letos to bude o hodně jiné. Říkáte si, že jak sezona pokročí, může to být trochu lepší, ale i těžší. To bude v těch velkých momentech, kdy vystoupí z řady a vše řídí. Bude to trochu jiné, ale je to něco, na čem budeme všichni společně pracovat."

K tomu navíc přichází skupinka starších hráčů, kteří jsou (staro)novými posilami. "Nejen, že se přivedli dobří vůdci a zkušení hráči, ale jsou to také opravdu dobří kluci," řekl Marchand o Milanovi Lucicovi, Jamesovi van Riemsdykovi a Kevinu Shattenkirkovi.

