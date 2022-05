Jako z jiného světa! MacKinnon předvedl při dovršení hattricku další parádičku

Pátý zápas série mezi Coloradem a St. Louis zastihl Nathana MacKinnona v neskutečné formě! Útočník Lavin měl prsty ve všech gólech svého celku a na ledové ploše si se soupeři dělal co se mu za chtělo. Jedinou kaňkou na jeho výborném výkonu je nedotažení série do vítězného konce.

Šestadvacetiletý útočník započal svou pouť ke čtyřbodovému večeru už ve čtvrté minutě, kdy pálil z mezikruží do protipohybu gólmana. Druhý zářez přišel ke konci první periody, kdy si na cestě do útočného pásma vyměnil kotouč s Landeskogem, a poté nadvakrát překonal Hussa. Třetím bodem v utkání byla sekundární asistence na gól kapitána, který tečoval ránu od modré. Dovršení hattricku? To byla akce jako z jiné planety! Kanadský útočník si sebral kotouč za svou brankou a upaloval s ním směrem do útoku. Po cestě si udělal ze soupeřů kužely a když už to vypadalo, že mu touš z čepele sjede, tak forhendem neskutečně zavěsil k bližší tyči.

Radost mu pak zkazila vyrovnávací branka Bluesmanů a jejich dokonaný obrat v prodloužení. Na jeho neskutečnou branku se objevilo mnoho otázek na tiskové konferenci po zápase. „K ničemu to nebylo. Byl jsem šťastnější po čtvrtém utkání. Musíme se z toho oklepat a vyhrát další venkovní zápas,“ promluvil MacKinnon. Jeho třetí branku však vychválil i trenér Bednar: „Nate projel neuvěřitelně rychle celým pásmem. Skvělý individuální moment, když se prosmýkl kolem Leddyho a ještě zakončil forhendem do branky. Byl to určitě jeden z nejhezčích gólů, co jsem v poslední době viděl.“

MacKinnon udělal vše pro to, aby Avalanche k postupu dotáhl už nyní. Byl na něm vidět hlad po úspěchu. A právě díky svým individuálním statistikám se významně zapisuje do historie celé ligy. Na osmdesát bodů v play off mu stačilo pouze 59 utkání, dorovnal tak počin Sindeyho Crosbyho. V tabulce před nimi už zůstala pouhá tři jména, která tento milník stihla za méně zápasů: Jari Kurri, Mario Lemieux a Wayne Gretzky.

Další významné zápisy se konaly v historických tabulkách organizace Colorada. Díky druhému kariernímu hattricku v play off dorovnal klubové legendy. Na stejné metě jsou Peter Šťastný, Michel Goulet a Joe Sakic. Tyto legendy však může Kanaďan brzy přeskočit a osamostatnit se v čele této statistiky. Počtvrté v kariéře si ve vyřazovacích bojích připsal za zápas čtyři body, čímž překonal Petera Forsberga a zařadil se na první pozici v historii Avalanche/Nordiques.

Rodáka z Halifaxu zastihlo play off ve výborné formě. V devíti zápasech si připsal 13 bodů, společně s Calem Makarem vedou klubové bodování. V noci na sobotu mohou hráči Avs dokonat postup do konferenčního finále. „Sice jsme páté utkání nezvládli, ale věřím, že vše se děje z nějakého důvodu. Nemůžete vyhrát každou sérii ve čtyřech či pěti zápasech. Jsme natěšení a doufáme, že v St. Louis dokážeme sérii uzavřít,“ burcuje před důležitým venkovním utkáním McKinnon.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

