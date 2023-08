Jako nová posila? Forsberg je připraven bojovat o místo s dobrým kamarádem

Brankář Ottawy Anton Forsberg je stoprocentně připraven na tréninkový kemp. Dobré zprávy jsou to nejen pro klub, ale také pro gólmana samotného, jelikož se vrátil po těžkém zranění obou kolen.

"Už dlouho jsem zpátky na stu procentech," řekl Forsberg. "Vrátil bych se už loni, kdybychom postoupili do play off."

Forsberg byl 11. února proti Edmontonu odnesen z ledu poté, co do něj v brankovišti natlačen Zach Hyman. Následně mu byly diagnostikovány trhliny MCL v obou kolenech a byla mu stanovena dvou až tříměsíční doba léčení, která předčasně ukončila jeho sezónu.

Navzdory povaze zranění se ale Forsberg cítí při vstupu do nové sezony sebevědomě.

"Mám pocit, že na to vůbec nemyslím," dodal. "Při tréninku nad žádnými pohyby neváhám, takže vím, že je to všechno zahojené. Nemám žádná omezení, co můžu a nemůžu dělat. Dělám to, co obvykle, takže nemůžu říct, že bych se teď v něčem držel zpátky."

Třicetiletý gólman měl v minulé sezóně před zraněním bilanci 11-11-2 a úspěšnost zákroků 90,2 % v 28 vystoupeních. Zbývají mu dva roky do konce smlouvy, která má roční hodnotu 2,75 milionů dolarů.

Senators utratili v úvodní den otevření trhu 20 milionů dolarů a přivedli na pětiletý kontrakt brankáře Joonase Korpisala. Devětadvacetiletý brankář se s čerstvě uzdraveným kolegou dobře zná.

Forsberg a Korpisalo totiž v roce 2016 vedli tým Lake Erie Monsters k zisku titulu v AHL.

"Tam jsme byli dobrý tandem, to samé chceme zopakovat zde," řekl Forsberg. "Jsme opravdu dobří přátelé, a když jsme spolu byli v jednom týmu, hodně jsme spolu trávili čas."

Ačkoli Korpisalo nastupuje do sezony s větší smlouvou, Forsberg je připraven bojovat o místo v sestavě a vydobýt si své minuty.

"Myslím, že nakonec se rozhodne to, kdo z nás bude hrát nejlépe. A tak by to mělo být," uvedl Forsberg. "Pokud bude Joonas chytat lépe, měl by hrát on. Pokud budu hrát lépe, měl bych hrát já. Tak se na to dívám já. Je to týmová hra a měli by hrát ti nejlepší hráči," zakončil.

