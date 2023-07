Jako nová posila. Atkinson chce stihnout začátek sezony

Cam Atkinson kvůli zranění krku vynechal celou minulou sezonu. V té další už by ale měl hrát. On sám doufá, že to bude hned od začátku ročníku. Pro Flyers bude jako nová posila, která přinese kupu zkušeností, což se při přestavbě vždycky hodí.

"Na první zápas budu připraven," zavelel jasně.

Na první zápas se upíná nejen kvůli tomu, že chce odehrát celou sezonu, ale také proto, že se zápas odehraje na ledě Columbusu Blue Jackets proti jeho bývalému týmu, ve kterém dlouhé sezony působil.

„Byl jsem pořád zraněný a jen čekal, jestli se dostanu dohromady, Tímto se uzavírá kruh," řekl Atkinson. "Na ten zápas se strašně těším, ale samozřejmě, to, že to bude v Columbusu, je jen taková třešnička na dortu."

Dostat se do bodu, kdy trénuje a těší se na zápasy? Byl to dlouhý a frustrující proces. K tomu vleklé komplikace,

"Bylo tam hodně vzestupů a pádů," vzpomíná Atkinson. "Nejdřív jsem se snažil rehabilitovat přirozenou cestou, nejít na operaci.“

Většinu podzimu strávil rehabilitací v Columbusu. Když hráli Flyers 10. listopadu v Nationwide Areně, zúčastnil se Atkinson ranního rozbruslení a zdálo se, že někdy v prosinci by se mohl vrátit do sestavy.

Ale nestalo se. Atkinson nakonec na operaci musel. Měl tak hodně času na ostatní věci. Například sledovat, jak se (ne)daří jeho Columbusu.

Ostatně, pořád ho to k němu tíhne. Například nedávno si šel zabruslit v rámci miniturnaje, kterého se zúčastnil například Sean Kuraly či Gustav Nyqvist. Odevzda? Obrovská! A to zvlášť od dětí

"Je skvělé vidět, že jich přišlo tolik," řekl Atkinson, který stále žije blízko Columbusu se svou ženou Natalií a třemi dětmi. "Celou dobu jsem věděl, jak je toto místo výjimečné, a programy pro mládež jsou stále větší a lepší a hokej hraje stále více dětí, a to, kolik jich sem přišlo, dokazuje, jak moc se to tady rozrostlo. Jaké je to skvělé hokejové město."

