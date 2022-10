Jako Giroux! Kane odejde, až bude chtít. Toewse chce mistr

Žádný hráč zatím v NHL nevzbuzuje tolik pozornosti. Tedy alespoň co se týče obchodní stránky věci. Patrick Kane odejde z Chicaga, to je víceméně jasná věc. Zájemci se kupí, ale mají smůlu. Vybírat bude hráč, ne klub. Podobná situace je i s kapitánem Toewsem.

Řeči o odchodu legend klubu se potáhnou asi hodně dlouho. Přesněji do doby, než organizaci opravdu opustí. A kdy to bude? Dle zámořských novinářů je to pouze na hráčích samotných.

Vzpomínáte na jarní ságu s Claudem Girouxem? Byla to v podstatě stejná situace. Organizace v bídném stavu, končící smlouva a touha po úspěchu. Ve všech linkách se Girouxova Philadelphie a Kaneovo Chicago shodují. Stejně jako v přístupu k situaci.

„Volíme stejný přístup jako předtím s Claudem,“ vysvětluje Pat Brisson, agent, do jehož stáje patří oba zmínění. „Uvidíme, jak se to vyvine v Chicagu a jak se bude Patrick cítit. Trh prozkoumáme trochu později, nechci říkat jasný čas. Je ale jisté, že Blackhawks ho do ničeho netlačí.“

Pozitivní pro případná jednání alespoň je, že Kane má jasně stanovený okruh týmů, do kterých by rád šel. Složitější bude vyřešit výměnu jako takovou, jelikož jeho obří plat se bude jistě muset dělit. Dávat pozor se vyplatí především na Rangers, výrazný zájem je totiž oboustranný.

A jeho nerozlučný kolega Toews? Zde je situace hodně podobná. Čtyřiatřicetiletý centr sice za sebou má sezonu, na kterou by nejraději zapomněl, avšak v té probíhající je to diametrálně lepší. Rázem se tak stává mnohem lákavějším pro řadu týmů.

„Jon by se hodil každému týmu,“ dodává Brisson, pod jehož agenturu Toews také spadá – stejně jako John Tavares či Sidney Crosby. „Když chcete jít na titul, tak mít ho v kabině by bylo nevídaně důležité.“

Klíčové je zde slovní spojení „jít na titul“, jelikož přesně do takového týmu by Toews mohl zamířit. Dle Marka Lazeruse, novináře specializujícího se na Chicago, by si ho do třetí lajny moc rádo pořídilo Colorado. Stejnou myšlenku poskytl i renomovaný Elliotte Friedman.

