Jako by to osud nechtěl. Počasí odložilo Vránův debut

Jakub Vrána na svůj debut v dresu St. Louis stále čeká. Není to však vinou jeho ani nikoho ostatního, může za to doprava. Brzy by se ale mělo vše napravit, Blues hrají v noci na středu proti Arizoně.

Když byl Vrána v pátek o výměně informován, nebylo na co čekat. Sbalil si kufry a hokejové vybavení a pádil na letiště.

Měl odlétat do Los Angeles, kde by se připojil k týmu a v sobotu zasáhl do hry proti Kings. Nicméně, počasí bylo proti. Těsně před odletem dorazila k Detroitu velká sněhová bouře, která letadlům nedovolila odletět.

Nezbývalo než přes noc počkat na letišti. Další den měl letět hned v osm ráno, nicméně vysoká pokrývka sněhu oddálila let až na jednu hodinu. Do Los Angeles sice úspěšně dorazil, jeho zavazadla však ne.

Vrána tak odjel na stadion jenom s tím, co měl u sebe. Zápas sledoval z tribuny a čekal, co s jeho kufry bude. Ty nakonec dorazily. Ale až v moment, kdy byl tým na cestě do Arizony. Tam se také dostaly jeho věci. Všechny, až na hokejky.

„V tu dobu mi stačilo, že jsem s týmem,“ usmíval se s odstupem času. „Hokejky pak přišly taky.“

V porovnání s Ryanem O’Reillym, který hrál první zápas za Maple Leafs během pár hodin od trejdu, má Vrána jiný osud. Na první zápas se celkem načekal, navíc se k tomu přidaly nechtěné komplikace. Teď už je ale plně připraven.

„V Detroitu to pro mě asi nešlo správným směrem. V pátek ráno jsem měl hovor, že jdu pryč. Byl jsem rád, všichni se tu ke mně chovají hezky, změnu jsem asi potřeboval,“ vysvětloval Vrána. „Nechal jsem celý můj příběh tam, za mnou.“

Vrána trénoval mezi Schennem a Kapanenem, tedy mezi šikovnými hokejisty. Už na první pohled vypadá tato lajna velmi zajímavě.

„Já i Kapanen jsme dost rychlí, Schenn je parádní centr,“ pochvaloval si novou spolupráci.

