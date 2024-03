Jake Allen, lídr nového brankoviště Devils. Je to nová výzva, hlásí

New Jersey Devils jsou velké téma. Měli útočit na vrchní příčky, sezona ale nešla dle plánu a došlo k výprodeji. Kromě toho bylo zemětřesení v brankovišti. Jeho novým lídrem by měl být Jake Allen, který přišel z Montrealu.

Třiatřicetiletý gólman v neděli poprvé trénoval s Devils od pátku, kdy byl před uzávěrkou přestupů získán v rámci výměny s Montrealem za podmíněnou volbu ve třetím kole draftu 2025.

Do konce dvouleté smlouvy na 7,7 milionu dolarů, kterou s Montrealem podepsal v říjnu 2022, mu zbývá ještě jedna sezona.

"Je to pro mě nová výzva, nová příležitost," hlásil Allen. "Téměř osm let jsem strávil v St. Louis a čtyři roky v Montrealu a tady u Devils mě čeká nový začátek, jsem nadšený."

Allen měl v 21 zápasech bilanci 6-12-3 s průměrem 3,65 gólu na zápas a úspěšností zákroků 89,2 %, přičemž se střídal se Samem Montembeaultem a Caydenem Primeauem.

Devils mají nyní na soupisce také tři brankáře, kromě Allena také Nica Dawse a Kaapa Kahkonena, který byl též v pátek získán ze San Jose Shrks za Vítka Vaněčka a volbu v sedmém kole draftu. Akira Schmid byl v sobotu přeřazen na farmu.

"Pro mě to znamená, že mám šanci dostat se ještě do několika zápasů a do rytmu," dodal Allen s tím, že od 24. února odehrál jen dva zápasy a od 27. ledna pět utkání. "Už dlouho jsem nehrál dva zápasy v řadě, takže se na to těším, kdykoliv se dostanu zpátky do sestavy."

Na debut si však bude muset ještě počkat. "Ještě nemůže hrát, Kahkonen ale ano," prozradil trenér Devils Travis Green. "Pobavíme se o tom s naším trenérem brankářů Davem Rogalskim a uvidíme, jak se k tomu v pondělí postavíme."

New Jersey bude mít prozatím i nadále tři brankáře. V New Yorku zahajuje proti Rangers čtyřzápasový trip, přičemž ve čtvrtek zavítá do Dallasu, v sobotu do Arizony a v neděli do Las Vegas. "Budeme to brát den po dni," dodal Green. "Rozjedeme Jakea a pak vše vyhodnotíme."

