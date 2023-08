Jaká panika? Calgary jde správným směrem, je si jistý Weegar

Spousta změn v klubu, spousta nových činovníků a také proměna hráčského kádru. Jako by se to v Calgary stávalo tradicí. Mackenzie Weegar, který byl součástí loňského zemětřesení, se ale nebojí. Je si jistý, že jeho klub jde správným směrem.

"Jde to správným směrem. Dobrá volba padla nejen na nového trenéra, ale také na generálního manažera," řekl zkušený obránce pro ligový web. "Koluje spousta zvěstí o tom, že tu kluci nechtějí být. Abych byl upřímný, tak se do toho tak nějak nepletu a nestrkám do toho nos. Jen mi záleží na tom, aby tu ti kluci chtěli opravdu být.“

Weegar narážel na fenomén posledních měsíců. Komu končí smlouva, ten ji v Calgary neprodlouží. A ten, kdo ji má, chce prchnout díky výměně.

"Všechny ty změny? Se mnou to nic nedělá,“ ujišťuje. „Pokud toho nechcete být součástí, musíte jít pryč, i když jste skvělí kamarádi a skvělí kluci. Pro mě platí, že chci vyhrávat. Není na co čekat, chceme vyhrávat teď."

Calgary skončilo v minulé sezoně na pátém místě Pacifické divize, dva body za Winnipegem v boji o druhou divokou kartu. Podruhé za poslední tři sezóny se nedostalo do play off. S tímhle Flames prostě spokojení nejsou.

Očekává se, že s příchodem nového trenéra budou Flames zábavnější na pohled a celkově živější.

Tento nový styl by mohl pomoci Weegarovi, který ve své první sezoně v Calgary nasbíral 31 bodů (4 góly a 27 asistencí) v 81 zápasech. Zůstal tak daleko za svým životním ročníkem na Floridě.

"Myslím, že spousta kluků se tu možná cítila trochu spoutaná, moc si nedovolili. Trenér to chce trochu víc otevřít a hrát volněji," řekl Weegar.

Otázka je, kdo vlastně bude hrát volněji. Calgary vyměnilo Tylera Toffoliho, nejasná zůstává i budoucnost útočníka Eliase Lindholma a obránce Noaha Hanifina. To samé platí pro Mikaela Backlunda, Nikitu Zadorova a Chrise Taneva.

Přesto má Weegar vzhledem k současnému kádru Flames do budoucna dostatek optimismu.

"Máme všechny předpoklady," dodal Weegar. "Bylo zklamáním, že jsme se loni nedostali do play off. Je to téměř neomluvitelné vzhledem ke kádru, který jsme měli.“

