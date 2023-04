Jak zastavit McDavida a v čem připomíná Gretzkyho? Odpovídá legenda Králů

Je třináctým nejlepším střelcem v dějinách NHL, hrál s Waynem Gretzkym i Jaromírem Jágrem, dobyl Stanley Cup, patří do Síně slávy. Luc Robitaille je zkrátka legendou a když přijde řeč na hokej, vyplatí se mu naslouchat. Před startem série s edmontonskými Olejáři promluvil, v roli prezidenta Los Angeles Kings, třeba o tom, jak nenechat vyniknout útočný kumšt Connora McDavida.Právě zázračný Kanaďan pochopitelně představuje tu největší hrozbu pro postupové naděje Králů.

V LA si všichni dobře pamatují na minulý rok.

A na první kolo s Oilers. Edmonton postoupil po napínavé sérii, co se natáhla na sedm zápasů.

"A pořádná show to podle mě bude i letos. V základní části jsme nad nimi dvakrát vyhráli. Je pravda, že nám taky uštědřili dvě porážky, ale myslím si, že při jedné z nich jsme měli herně navrch," míní Robitaille.

Co bude klíčové? Pochopitelně zabrzdit, či alespoň zpomalit McDavida, šestého stopadesátibodového hráče v dějinách NHL. "Když se ho pokusíme na ledě stínovat, nebudeme mít šanci. Nikdo s ním nebude stíhat bruslit," ví "Lucky Luc".

Jak tedy číslo 97 a jeho šance vymýtit? "Zcela to nepůjde, ale musíme se zaměřit na to, abychom mu nedarovali příležitosti zadarmo. On si jednu dvě za třetinu vypracuje v každém případě, ale o ty další ho potřebujeme připravit," rozpovídal se.

Musíme hrát týmově a nesmíme zopakovat to, co se nám stalo v jednom ze zápasů v této sezoně: poslali jsme mu puk přímo na hokejku," dodává šampion z roku 2002 pro The Score.

Jedním z klíčových borců, co by měli pomoci McDavida zkrotit, je Anže Kopitar.

Ten má za sebou výtečnou základní části, v pětatřiceti se o něm mluví jako o jednom z nejlepších všestranných centrů v NHL. Náramná vizitka! "Anže? Je neuvěřitelné, že stále hraje stejně skvěle jako před deseti lety. V ničem neubral, stále je ho plný led," smeká Robitaille.

"Podle mého, pokud by si Anže s Patricem Bergeronem prohodili mančafty, byl by doceňovaný a opěvovaný podobně, jako dlouhodobě je právě Bergeron. Tím, že hraje u nás, bývá přehlížený," myslí si vítěz Calder Trophy z roku 1987.

"Když se zeptáte kohokoliv v NHL, řekne vám, že se proti Anžemu hraje strašně těžce."

V rozhovoru padla i neodolatelná otázka na srovnání McDavida s Gretzkym, s nímž Robitaille nastupoval a zároveň proti němu ledacos odehrál. "Connor má podobný přehled na ledě a je rychlejší. Wayne byl drobnější postavy, Connora s ním spojuje touha být stále lepší."

Robitaille podotkl, že oba mají společné také to, že ve vyřazovacích bojích uměli/umí svou hru ještě zlepšit a být pro protivníka ještě tvrdším oříškem. Na Krále čeká ohromná výzva.

Obzvlášť když si jeden vzpomene, že v kabině Olejářů sedávají další dva stobodoví plejeři.

