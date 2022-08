Jak to vypadá s Chárou? Přidá slovenský obr další zápasy v NHL?

Slovenský obr odehrál v NHL 1680 utkání, v zámořské nejvyšší soutěži se zdržel neuvěřitelných 24 ročníků. Objeví se na podzim znovu mezi mantinely nejlepší ligy světa? Rozhodnutí slovenský dlouhán zatím oddaluje.

Ukončit kariéru, nebo pokračovat? O tom nyní uvažuje i slovenský hokejista Zdeno Chára. Definitivní rozhodnutí ještě z úst sympatického dlouhána nepadlo, na sociální sítě však čas od času přidá fotku, kdy maká v posilovně. I tento fakt může napovědět, že se ještě nechystá pověsit brusle a hokejky na hřebík.

Rodák z Trenčína vládne obráncům v historických tabulkách NHL v počtu odehraných zápasů. Na kontě má 1680 zápasů, v letošní sezoně se vyšplhal před legendárního Chrise Cheliose.

„Jsem moc šťastný, že ještě můžu hrát. Jsem velmi vděčný za to, kolik jsem mohl během těch let potkat skvělých spoluhráčů, trenérů, členů realizačního týmu a přátel vůbec. Nic z toho samozřejmě nebylo důležitější než podpora mé rodiny. Bez nich bych tu teď nebyl,“ komentoval po zápase číslo 1652, kterým překonal Cheliose.

Nyní stojí obránce, který v NHL vystřídal čtyři týmy, na rozcestí. Definitivní rozhodnutí má padnout v září, pokračování v nejvyšší zámořské soutěži však vypadá nadějně. Ale kde?

Boston svolává do kupy velkou část party, která by se mohla pokusit o poslední útok na Stanley Cup. Může se stát Chára součástí celku z Massachusetts? Za Medvědy odehrál 14 ročníků a jako kapitán dovedl celek v roce 2011 až k vytoužené trofeji. Ale Bruins jsou už nyní nad platovým stropem a museli by případně provést nějaké rošády, aby se pod něj dostali.

Majitel trofeje pro nejlepšího obránce z roku 2009 by mohl přidat ještě jeden ročník u Islanders. Však tento celek jej do slavné NHL přivedl. Zatím mají pod stopem dostatek prostoru, ale není jisté kolik podpisů a pohybů se ještě bude na Long Islandu konat. Řízný bek by se jim však do sestavy náramně hodil.

V kuloárech se šušká i o zájmu ze strany newyorských Rangers. Mají podepsány všechny klíčové hráče a pod stropem něco málo přes milion, což by na Cháru bohatě stačilo. Navíc pokud by nechtěli dávat na mladíky Lundkvista, Jonese či Schneidea velké břemeno, podepsat zkušeného Slováka by bylo logické.

Kam to nakonec bude a jestli vůbec, to se dozví hokejová veřejnost v září. Kdyby se slovenský obránce přeci jen rozhodl skončit, rozhodně by se jeho kariéra neměla dostat mimo pozornost Hokejové síně slávy.

