Jak to dopadne? V Nashvillu jsou dva kohouti v jednom brankovišti

V Nashvillu věděli, že to jednou přijde. Když před dvěma lety draftovali z jedenácté pozice gólmana Yaroslava Askarova, bylo jasné, že z něj jednou budou chtít jedničku. Tuto roli ale momentálně bezchybně plní Fin Juuse Saros. Mladý Rus dle všeho začne na farmě, ale cíl je pro něj ještě o patro výš.

S Amerikou už se začíná sžívat. V květnu tam přiletěl z Ruska, aby si okusil atmosféru na farmě, kde týden trénoval. Dle všech indikací si tak důkladně prohlédl místo, kde stráví celou příští sezonu.

„Bylo super sem přijet,“ povídal Askarov skrz předkladatele. „Byl jsem užaslý z toho, jak dobrý hokej se v AHL hraje. Jsem velice vděčný za možnost sem ke konci sezony přijet a trochu nasát atmosféru.“

Dvacetiletý gólman za sebou má hodně brzký start do kariéry. V dresu Petrohradu se stal druhým nejmladším gólmanem historie v KHL, v osmnácti letech pak odchytal devět zápasů s úchvatnou statistikou 95,1 % úspěšnosti zákroků.

Tak rychlé to ale za oceánem nebude, i když by byl rodák z Omsku nejradši, kdybychom se mýlili. Téměř jistě začne sezonu na farmě, aby nezahříval lavičku, ale aby dostával pravidelný přísun zápasů.

„Musíme s ním být trpěliví, vždyť toho v poslední době moc neodchytal,“ připomněl asistent generálního manažer Scott Nichol. „Bylo ale super, že se objevil na farmě. Mohli jsme ho vidět naživo, on se mohl začít učit jazyk. Je to moc milý kluk se skvělou povahou, bude parádním hráčem.“

Otázkou je, kdy to bude. Nevypadá to totiž, že by se Juse Saaros, momentální jednička Predators, chtěl někam stěhovat. Brankoviště je pevně v jeho moci.

„Je potřeba trochu zkrotit emoce, chytání je totiž velmi specifické,“ dodal Karly Taylor, Askarovův trenér na farmě. „Jeho talent je ale evidentní. Má v sobě všechny vlastnosti, které od hráče a spoluhráče chcete.“

Share on Google+