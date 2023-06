Jak to dopadne? Devils zahájí jednání s Meierem

Byl dost možná nejblyštivější posilou při uzávěrce přestupů. Timo Meier měl přenést New Jersey na jiný level. Velká očekávání se sice s realitou moc nepotkala, nicméně neznamená to, že by spolupráce měla končit. Naopak.

Zatímco v průběhu jara probíhalo spíše nějaké oťukávání, teď se jednání dle generálního manažera Toma Fitzgeralda rozjedou naplno.

Fitzgerald uvedl, že v nejbližších dnech plánuje mluvit s Meierovým agentem Claudem Lemieuxem, se kterým by se rád domluvil na dlouhodobé smlouvě. Šestadvacetiletý útočník se 1. července stává chráněným volným hráčem a od statusu neomezeného ho dělí jen jeden rok. Tomu by se New Jersey pochopitelně rádo vyhnulo.

„Míříme na dlouhodobý kontrakt,“ potvrdil Fitzgerald pro NHL.com. „To je náš cíl, s tím za Claudem půjdeme. Chci, aby pochopil, co je New Jersey, co je to za organizaci, jak se tu žije, že je kam cestovat, všechny tyhle pozitivní věci.“

Meier byl získán na konci února ze San Jose za velký balíček, který putoval na druhou stranu. Už to značilo, že Devils neberou Meiera jen na pomoc v play off.

Fitzgerald to potvrdil, když dodal, že výměna byla provedena s úmyslem mít Meiera v plánech Devils i v dalších letech. Zároveň ale chtěl, aby Švýcar dohrál sezonu bez rozptylování, které by se týkalo jeho další smlouvy.

„Naším cílem od začátku bylo, aby přišel bez jakéhokoli tlaku ohledně dalšího jednání o smlouvě,“ přitakal Fitzgerald.

V základní části si Meier v dresu Devils připsal 14 bodů (9 gólů a 5 asistencí) v 21 zápasech. V play off to ale nebylo ono. Nicméně podle Fitzgeralda je Meierova produkce v play off (v 11 zápasech čtyři body) pochopitelná.

„Je opravdu těžké přijít a ihned pochopit nový systém,“ dodal. „Jako hráč jsem to zažil dvakrát. Je to opravdu těžké. Náš systém není vůbec lehký k pochopení. A trvá to nějaký čas.“

